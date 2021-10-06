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【施政報告2021】海洋公園指將繼續配合「躍動港島南」計劃　轉型為全新度假及消閒勝地

社會 18:21 2021/10/06

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海洋公園指將繼續配合「躍動港島南」計劃，轉型為全新度假及消閒勝地。（資料圖片）

海洋公園今（6日）感謝政府近年推出多項措施和項目，為旅遊業復蘇作好準備。公園將繼續全力配合「躍動港島南」計劃，積極落實公園轉型為全新度假及消閒勝地的未來策略。

繼水上樂園正式投入服務，我們期望儘快為市民帶來位於山下園區的全新零售／餐飲／消閒區，以及山上園區的健康主題區和歷險主題區；並期待兩個新碼頭落成，讓訪客可利用水上交通穿梭海洋公園、水上樂園及其他地方。

連同施政報告所建議的「綠色連線」、石澳水上運動中心、其他南區整合康樂設施及香港仔避風塘擴建計劃研究，海洋公園將與政府及其他相關持份者緊密合作，帶動港島南的休閒娛樂、文化、綠色及創意旅遊項目發展，為南區經濟作出更多貢獻。

更多健康台最新熱門影片：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

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記者：陳麗娜

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