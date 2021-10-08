【醫社合作】社區只接收輕至中度認知障礙患者　公院醫生促投放資源照顧嚴重病患者

▲ 社區只接受輕至中度認知障礙患者轉介，公院醫生促投放資源照顧嚴重病患者（鄧凱文攝）

隨著社會人口老化，多種晚期疾病照顧需求與日俱增，常見包括認知障礙症，港島東聯網基層及社區醫療服務總監康佩玲表示，65歲以上長者每10人就有1人患病、85歲以上確診率更達3成；她坦言，公立醫院醫生處方的藥物只能有限度緩解患認知障礙症的病情，患者離開醫院後，則有賴社福機構作跟進治療：

如果他們回家後沒事做只是睡覺，情況只會愈來愈差，唯一辦法是醫社合作。

醫管局自2017年2月起展開「智友醫社同行計劃」的先導計劃，逾20間長者地區中心接受來自4個聯網內的公院轉介、患輕至中度認知障礙症長者的個案，為其定期提供一些訓練腦部的課程如沙畫班，直至2019年醫管局將計劃恆常化，現已推展至7個聯網，涉逾41間長者地區中心提供服務。律敦治鄧肇堅醫院內科及老人科資深護師陳德勝透露，以港島東聯網為例，一年轉介約300宗個案予地區中心。

陳德勝解釋，計劃針對的對象為病情屬輕至中度的患者，另亦會視乎患者學習動機、上課專注力，以及所住地區等，如太遍遠如長洲、坪洲、大嶼山，則未必適合參與，課程每月費用約為150元。康佩玲舉例指，輕度患者可自行乘坐交通工具，但只限到熟識的地方；中度患者或開始出現幻覺、行動不便、抑鬱等徵狀。

83歲的鄧伯於2017年到澳洲旅遊3個月，返港後記憶力大不如前，其太太憶述：「佢以前煲湯好叻 ，突然所有湯水唔記得哂點煲、擺完嘢唔記得放邊、紅豆和綠豆又分唔到。」去年經評估證實為輕度認知障礙患者，並納入「智友醫社同行計劃」，成功獲轉介至聖雅各福群會參加為期8個月的沙畫班；其太太形容他上課後性格由內向明顯變得開朗：

佢好投入專注聽導師教點畫，又有少少記憶，記到導師教咩。

問到一個聯網每年只能轉介約300宗個案是否足夠，康佩玲坦言，較關注社區欠缺系統性照顧最有需要的嚴重認知障礙患者，她解釋，病情嚴重的患者會出現幻覺、失眠、大叫等，令家人壓力倍增，亦多使用輪椅、拐杖架進出，一般社福機構難以容納，故現時只能依賴醫院內的日間治療中心治理：

情願政府用資源去照顧他們（嚴重認知障礙患者），是難去照顧，但社會都要面對。

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記者：鄧凱文