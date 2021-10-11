  • 30°C
香港時間 : 20211011日 (週一) 19:00
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 魷魚遊戲 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大閘蟹放題】爆膏大閘蟹放題　$338起任飲任食蟹粉小食+泰式小食

休閒消費 17:49 2021/10/11

分享：

熱門 魷魚遊戲 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

旺角特色餐廳芳華絕代推出90分鐘大閘蟹放題，每位$338起。

秋風起，又到食大閘蟹的時候! 旺角特色餐廳芳華絕代最近推出90分鐘大閘蟹放題，每位$338起任食大閘蟹，另有33款特式小食飲品任飲任食！即日起，訂座即送一客芒果糯米飯，各位愛蟹之人衝啊！

【最新影片推介】日練4小時車上進餐夜晚補習　16歲少年刻苦奮鬥成網球U16全港冠軍

點擊大圖了解更多：

    點擊圖片放大
    +7
    +6

蟹粉小食推介

大閘蟹放題設有2個重量價格，三及四両，蟹源來自太湖，隻隻肥美鮮甜。另外，更設有蟹粉小食推介: 蟹粉窩湯金邊粉、蟹黃炒飯、蟹黃扣西蘭花、蟹粉炸蛋、蟹粉豆腐及蟹粉鍋巴，每款都相當吸引。

芳華絕代是一間結合泰式與西式風味餐廳，大家在品嚐大閘蟹放題同時，都可以一嚐特色小食，如泰式鳳爪沙律、冬蔭功湯、泰式炸蝦餅、脆炸香茅雞、麻辣牛肚、麻辣牛筋等。還可無限暢飲特色飲料，如芒果梳打、泰式奶茶、珍多冰等，絕對開懷吃喝！

90分鐘大閘蟹放題詳情

両數 時段 價錢*
約三両

 

下午3:00-下午5:00

下午5:00-下午9:00

 

$338

$398
約四両

下午3:00-下午5:00

下午5:00-下午9:00

$438

$498

*另設加一服務費

地址:太子界限街36號1-2樓芳華絕代

電話:2366 2113

【最新影片推介】冼靖峰棄正職入樂壇無悔追夢　鍾柔美未定去向：學業最重要

【hket TV家庭台】《靚太廚房》美點佳餚 每周六早上新鮮放送：https：//bit.ly/38pYEYI

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https：//bit.ly/3bebLM2

責任編緝：張懿慧

相關文章

【大閘蟹2021】高級中菜廳帝京軒推8道菜大閘蟹宴　必試爆膏江蘇大閘蟹+松茸蟹粉燴拉絲雪燕
今日 11:54
【大閘蟹2021】高級中菜廳帝京軒推8道菜大閘蟹宴　必試爆膏江蘇大閘蟹+松茸蟹粉燴拉絲雪燕
【2021大閘蟹】老字號大閘蟹網購限定優惠　每隻$42起購滿千元免運費【內附連結】
11:26 2021/10/05
【2021大閘蟹】老字號大閘蟹網購限定優惠　每隻$42起購滿千元免運費【內附連結】
【大閘蟹放題】大閘蟹+台式小食放題　$353起任食爆膏大閘蟹及45款台式小食
13:22 2021/09/20
【大閘蟹放題】大閘蟹+台式小食放題　$353起任食爆膏大閘蟹及45款台式小食

你可能感興趣

【大閘蟹2021】高級中菜廳帝京軒推8道菜大閘蟹宴　必試爆膏江蘇大閘蟹+松茸蟹粉燴拉絲雪燕
今日 11:54
【大閘蟹2021】高級中菜廳帝京軒推8道菜大閘蟹宴　必試爆膏江蘇大閘蟹+松茸蟹粉燴拉絲雪燕
【2021大閘蟹】老字號大閘蟹網購限定優惠　每隻$42起購滿千元免運費【內附連結】
11:26 2021/10/05
【2021大閘蟹】老字號大閘蟹網購限定優惠　每隻$42起購滿千元免運費【內附連結】
【大閘蟹放題】大閘蟹+台式小食放題　$353起任食爆膏大閘蟹及45款台式小食
13:22 2021/09/20
【大閘蟹放題】大閘蟹+台式小食放題　$353起任食爆膏大閘蟹及45款台式小食
著數優惠 美食 食譜 入廚常識 餐廳情報 太子 大閘蟹 旺角 放題 餐廳

最高瀏覽

【颱風的士】商台DJ打風搭的士聽見「廿蚊啦」即上車　以為遇良心司機結局神反轉
17:30 2021/10/10
【颱風的士】商台DJ打風搭的士聽見「廿蚊啦」即上車　以為遇良心司機結局神反轉
【天氣預測】圓規今晚進入香港800公里　天文台料屆時直接掛3號風球【不斷更新】
今日 17:12
【天氣預測】圓規今晚進入香港800公里　天文台料屆時直接掛3號風球【不斷更新】
【賤價親情】500萬身家分5子女後慘成「人球」　79歲輪椅老婦被棄公園曝曬
14:25 2021/10/10
【賤價親情】500萬身家分5子女後慘成「人球」　79歲輪椅老婦被棄公園曝曬