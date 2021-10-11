【大閘蟹放題】爆膏大閘蟹放題　$338起任飲任食蟹粉小食+泰式小食

▲ 旺角特色餐廳芳華絕代推出90分鐘大閘蟹放題，每位$338起。

秋風起，又到食大閘蟹的時候! 旺角特色餐廳芳華絕代最近推出90分鐘大閘蟹放題，每位$338起任食大閘蟹，另有33款特式小食飲品任飲任食！即日起，訂座即送一客芒果糯米飯，各位愛蟹之人衝啊！

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蟹粉小食推介

大閘蟹放題設有2個重量價格，三及四両，蟹源來自太湖，隻隻肥美鮮甜。另外，更設有蟹粉小食推介: 蟹粉窩湯金邊粉、蟹黃炒飯、蟹黃扣西蘭花、蟹粉炸蛋、蟹粉豆腐及蟹粉鍋巴，每款都相當吸引。

芳華絕代是一間結合泰式與西式風味餐廳，大家在品嚐大閘蟹放題同時，都可以一嚐特色小食，如泰式鳳爪沙律、冬蔭功湯、泰式炸蝦餅、脆炸香茅雞、麻辣牛肚、麻辣牛筋等。還可無限暢飲特色飲料，如芒果梳打、泰式奶茶、珍多冰等，絕對開懷吃喝！

90分鐘大閘蟹放題詳情

両數 時段 價錢* 約三両 下午3:00-下午5:00 下午5:00-下午9:00 $338 $398 約四両 下午3:00-下午5:00 下午5:00-下午9:00 $438 $498

*另設加一服務費

地址:太子界限街36號1-2樓芳華絕代

電話:2366 2113

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責任編緝：張懿慧