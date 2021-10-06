【施政報告2021】各政黨對報告評價正面　葉劉讚「高水平、高質量」

▲ 葉劉淑儀（右）大讚施政報告「高水平、高質量」。（曾耀輝攝）

特首林鄭月娥今日發表任內最後一份《施政報告》，各政黨對今次報告反映正面，認為有關北部都會區的計劃有願景。其中新民黨主席葉劉淑儀則形容今次施政報告高水平、高質量、願景宏大，內容十分豐富。

葉劉淑儀表示，香港雖經歷兩年社會不穩，但有危就有機，「每朵雲都有雲光」，今次施政報告反映香港開創新格局，脫離殖民地思想像，在國家的幫助下重塑香港。

▲ 民建聯認為，今次《施政報告》展現出特區政府思維上積極有為。（曾耀輝攝）



民建聯主席李慧琼亦認為，今次《施政報告》具願景，展現出特區政府思維上積極有為，同時涉及多方面政策的長遠考慮及整全規劃，值得肯定。她說，今年的《施政報告》不只是總結特區政府過去四年的工作成果，在多個方面都提出較長遠整全規劃，以供下屆政府考慮的初步建議，這做法肯定有助香港盡快重回健康發展的軌道，以及解決各項深層次矛盾，同時亦有助兩屆政府的無縫交接。

▲ 經民聯以「突破求進、籌劃未來、全速通關，挽救經濟」16字回應。（曾耀輝攝）



經民聯盟主席盧偉國則表示，隨著發展北部都會區，香港終於迎來由亂及治、集中發展的新局面，香港一定要急起直追，決已必肯，為香港開創新未來。經民聯認為今次報告宏觀、具前瞻性，對香港中長遠發展起到提綱挈領的重要作用。然而，惟次施政報告未有提及通關具體措施，經民聯對於政府是次施政報告，以16字作為訴求：「突破求進、籌劃未來、全速通關，挽救經濟」。

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記者：陳葆琳