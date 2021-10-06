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【集體感染】銅鑼灣靈糧堂幼園爆上呼吸道感染24名學童中招　衞生防護中心正追查

社會 19:52 2021/10/06

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幼稚園爆發上呼吸道感染個案。（資料圖片）

位於銅鑼灣禮頓里6號香港靈糧堂幼稚園爆發上呼吸道感染個案，涉及24名學童。衞生防護中心今日（6日）表示正在調查，並呼籲市民及院舍員工提高警覺，時刻保持個人和環境衞生。

衞生防護中心表示，銅鑼灣禮頓里6號香港靈糧堂幼稚園出現上呼吸道感染爆發，涉15男9女，年齡介乎2至5歲，最早發病日期為上月24日，他們出現出現咳嗽、流鼻水和喉嚨痛。其中13名病人已經求醫，全部病人情況穩定，無須入院。

衞生防護中心表示，該校已於上月28日被納入強制檢測公告，以排除感染新型冠狀病毒的可能性，有關幼稚園已按中心要求停課至少5日，以進行清潔及執行強制檢測公告。

施政報告2021》重點政策一文看清：【下一頁】

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責任編輯：余思嵐

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