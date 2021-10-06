【施政報告2021】馬頭圍邨研究重建　居民盼獲原區安置及搬遷津貼

▲ 施政報告：馬頭圍邨研究重建。（黃傑偉攝）

特首林鄭月娥今日（6日）發表任內最後一份《施政報告》，提到 有見 西環邨及馬頭圍邨具遷置資源，原址重建有潛力提供更多單位，宣布邀請房委會研究 重建 舊邨，讓兩幅市區地皮增建公屋。馬頭圍邨居民對於重建該邨，較關注遷置補償安排，以及調遷會否影響年邁長者生活。

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家庭主婦任小姐表示，贊成政府重建馬頭圍邨，因該邨樓齡算高，重建後自己可以遷往較新樓宇，但希望政府於搬遷上可作出津貼安排及原區安置。

退休人士袁先生稱，贊成重建，認為馬頭圍邨樓齡高，樓宇已殘舊，希望可以原區安置，亦希望政府會體諒現時居於該村老人家未必可負擔新樓宇較高租金，希望政府可在搬遷和津貼上作出補貼及房屋津貼。

任職教師的胡先生則指，不贊成政府重建馬頭圍邨，因為該村屬於人口老化，老人家不適合搬遷，希望政府會考慮其他樓齡高屋邨，例如彩虹邨或和樂邨，亦可剔入考慮之列。

據悉房委會初步研究後，兩邨倘落實重建，單位數目可較現時翻倍，但未有重建時間表。政府消息人士稱，西環邨現有636伙，原址重建可建1,100伙，居民需調遷往加惠民道新屋邨，最快2029年落成。

至於馬頭圍邨重建後，單位數目由現時2,000伙倍增至4,000伙，但遷置屋邨規模較細，居民需分批調遷到宋皇臺道/土瓜灣道交界的新屋邨。

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記者：黃傑偉