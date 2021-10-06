【強制檢測】觀塘官立小學（秀明道）二年級被納強檢　須本月8日或前檢測

▲ 1個地點須強檢涉觀塘官立小學（秀明道）。（資料圖片）

政府今日（6日）就強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處一個指明地方的人士接受新冠病毒核酸檢測，由於以上學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，相關學校或其指明級別被納入強制檢測公告。

學校

在9月23日至10月6日期間下列指明級別學生的指明學校老師（包括但不限於全職、兼職和替假老師），須於10月8日或之前接受檢測，受檢人士若在10月 4日至10月6日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

觀塘官立小學（秀明道）二年級---九龍秀茂坪秀明道130號

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責任編輯：余思嵐