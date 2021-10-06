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【施政報告2021】消息指教育局正制訂價值觀教育課程架構　移民潮下暫無意強推小班教學

社會 19:43 2021/10/06

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《施政報告》指出個人品格、國民身份認同教育必須從小做起，據悉教育局正制定《價值觀教育課程架構》。（資料圖片）

新一份《施政報告》指出個人品格、國民身份認同教育必須從小做起，據悉教育局正制定《價值觀教育課程架構》，新框架料參照現行價值觀教育推行方式，透過不同活動及科目推行。

施政報告提及，教育局近年透過優質教育基金設立撥款，以支援學校推展價值觀教育；針對網絡假資訊的不良影響，局方加強培養師生媒體和資訊素養，並善用基金支援學校推動媒體和資訊素養教育、教導學生辨別資訊真偽、建立慎思明辨的能力、鞏固價值觀教育。

政府消息人士表示，目前學校已推行價值觀教育，涉及「守法」及「國民身份認同」等內容，冀透過新框架助學校加強有關教育。

移民潮下，學界師生流失情況備受關注，消息人士指「現時教師供應無問題」；學生人數下跌方面，新一份施政報告亦未提如何應對可能引起的縮班殺校潮，對於學界近期要求推出短期紓緩措施，消息指當局仍無意在全港小學強制推行小班教學，強調當局以資源分配角度出發，認為學額供求情況應視乎區情，供有條件的地區學校推行。

《施政報告2021》重點政策一文看清：https://bit.ly/3a7Kywp

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：馮琪雅

移民 學校 施政報告 小學 教育局

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