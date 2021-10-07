【高齡媽媽】打破相士批命孤獨一生終42歲誕子　車婉婉︰我對兒子的愛是無條件

媽媽為了孩子可以付出一切，車婉婉自為人母後，深深體會到這份母愛。經歷了42歲高齡順產，頂得住生仔十級痛，一向「膽生毛」的車婉婉豪言，誕子後「個膽再生多啲毛」，為了得來不易的兒子Justus（乳名BBQ），她已天不怕地不怕，若然有一天要為兒子犧牲性命，她死也願意。

為了小朋友，我是無條件的，我要重新定義Unconditional這個字。以前對著最愛的男朋友說，為他死也可以，不是了，誕下小朋友後才真的可以為他而死。

現年46歲的車婉婉曾被相士批命會孤獨終老，不可能結婚生仔，令來自單親家庭的她，對組織家庭失去希望。直到婉婉30多歲時遇上年輕5歲的真命天子、中澳混血兒Jonathon，兩人拍拖3年後，2013底年拉埋天窗，2017年婉婉以42歲之齡誕下兒子BBQ，打破相士之言。

▲ 車婉婉自成為媽媽後，終於體會到亡母所說的「完整女人」是甚麼感覺。（湯致遠攝）

結婚生仔後才理解「完整女性」

成為媽媽後，車婉婉終明白亡母車綺芬的一番話。「作為一個女人，要完整了解女性這一種動物有甚麼功能，要結婚生仔後才會明白。」婉婉感慨道，她開始理解所謂「完整女性」是怎麼一回事。

女人天性都充滿母愛，惟直至懷孕生育才會爆發出來。婉婉當年懷孕時，單是聽取醫生講解高齡產子的風險，已需要極大勇氣，「BB患上各種先天性疾病的機率較高，聽醫生講解時已嚇到鼻哥窿無肉。」

▲ 婉婉打破相士指「孤獨終老」的預言，組織了幸福一家三口。（IG圖片）

高齡細胸不影響母乳量

「膽生毛」的她還決定自然分娩，幸母子平安。產後她踏上全母乳之路，強忍餵母乳的種種不適，一直餵到2歲半。婉婉對此感到非常自豪，自嘲高齡又細胸都夠奶水，還餵到BBQ長得大大隻，現在他的胃口大到像吃貨一樣！

應該先頒個金牌給我！我全人奶，他吃得飽，我又夠奶，開工我都帶著奶泵，回想那段日子真的很夢幻，為何我拍劇期間也能泵到這麼多奶呢？

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她坦言對餵母乳並不執著，開初只抱著極度鬆懈的態度，「餵到就餵，餵不到就吃奶粉，他總不會餓扁的。」保持正面思想是餵母乳的關鍵，一位女長輩曾對她說，人類都是動物，與其他動物一樣只要BB埋身吃，媽媽自然就有奶水，千萬不要執著一堆數字。

人類都是動物，獅子有沒有奶泵？沒有！獅子媽媽夠奶嗎？夠的。只要想著你是一隻動物，他埋身吃、吃多少，你自然會製造出相應奶量。媽媽也不要經常計算奶量，例如BB要食60ml，但只有55ml而不開心。放鬆一點，不要被數字嚇怕，媽媽要有信心。

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「高齡日誌」記錄母子生活點滴

婉婉不時在社交平台分享「高齡日誌」，記錄與兒子的成長點滴，如上學、上興趣班、兒童健康問題等，婉婉坦言在體力上很難追趕兒子，每日不斷奔跑，所以她堅定不會再生第二胎，恐怕生多個仔要重頭跑多次。不過，婉婉覺得高齡媽媽有智慧、閱歷和經驗，面對困難都較看得開。

婉婉勸告想組織家庭的女性，最好有仔趁嫩生。她但願自己早10年遇上老公Jonathon，育有3子女已經十多歲，自己可以歎世界，「但人生是這樣設定了，就按此走下去。」

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難捨單親亡母離世︰要向前走

婉婉的人生並非一帆風順，自小在單親家庭長大，有一兄一弟，由媽媽車綺芬養大3子女。可是媽媽於2007年因肝癌離世，終年57歲。婉婉大受打擊，一度傷心至失聲，幸得身邊朋友的支持和鼓勵，才漸漸釋懷。

當年是大受打擊，幸好自己有朋友支持，兄弟姊妹相處又和諧；加上自己性格樂觀，即使遇到問題都會想盡方法解決，再展望明天要怎樣做。縱然不捨也要接受，要向前走。

▲ 單親媽媽車綺芬生前湊大3子女。（IG圖片）

郭得寶與車婉婉連成一線

婉婉的人生經歷，與播映中的TVB劇集《我家無難事》郭得寶一角有很多相似之處，「郭得寶與車婉婉這個人是連成一線，我們都是單親家庭長大，有哥哥弟弟，媽媽又已經過身，全中。」

【我家無難事】 得寶自責媽子在生未盡孝心 車婉婉悔恨爆喊演技動容

婉婉在劇中飾演鮑起靜（鮑姐）的女兒，同時也是一位媽媽，惟劇中的兒子胡㻗已經「牛高馬大」。婉婉坦言現在飾演媽媽的角色時，會多了一份母愛情感，有自己的情緒及內容，演繹得更逼真。她又形容郭得寶的角色是一位「不想長大」的母親，又是一位悲劇人物。

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媽子鮑姐在劇情早段便因病去世，婉婉悔恨以前未有好好孝順媽媽，還經常與媽媽頂嘴，爆喊演技令人動容。婉婉稱今次戲份較多，對她來說是一個挑戰，情緒高低的控制十分重要，故每天拍攝時都會把握時間鑽研角色。她感言同時也明白媽子「鮑姐」的心境，

成為媽媽後就明白，為何仔女這樣頂撞媽媽，她也頂得你順呢？終於明白那種道理。

▲ 車婉婉坦言為了小朋友，會無條件付出一切。（湯致遠攝）

我家無難事 一定有路行

談到這次能夠與鮑姐合作，婉婉亦十分高興，大讚鮑姐毫無架子，演出非常專業。「一開始已很期待快點開拍，鮑姐不但很有媽媽的感覺而且很專業、演出穩定，拿捏角色也相當出色，大家都拍得輕鬆愉快。」

婉婉指劇中不同角色會面對不同的事，例如親人離去、工作失敗、對愛情迷糊等人生打擊，婉婉希望觀眾能透過劇集，學識樂觀面對人生低潮，並珍惜眼前人，深切領會「我家無難事，一定有路行」。

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記者︰林綺玲、蕭雅文

化妝︰Meegan Seak@Brighten Up Image Production

髮型︰Seiko@SinHairCulture

服裝︰Vein

場地︰The Wave