【打擊毒品】警觀塘檢14.3公斤K仔市值860萬元　拘捕17歲少年

▲ 警觀塘檢14.3公斤K仔拘17歲少年。

警方毒品調查科探員昨日(5日)反毒品行動中，拘捕一名17歲少年，檢獲14.3公斤氯胺酮(俗稱K仔)，市值860萬元。

警方昨晚約9時，在觀塘偉業街截查一名可疑男子，在其身上檢獲少量氯胺酮，探員於是將男子拘捕，其後再在男子上址管有單位內再檢獲14.3公斤重氯胺酮，被捕男子17歲報稱無業，警方相信男子負責管理倉庫及派發毒品於買家，被捕男子現正扣查中，警方稍後會落案起訴男子，並於明日(7日)早上在觀塘裁判法院提堂。警方仍在追查上址何時開始經營及供應地區，不排除稍後再有人被捕。

毒品調查科(行動)高級督察吳龍指，今次被捕人只有17歲，提醒青少年不要被金錢利誘，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪最高可被判終生監禁，及罰款500萬元，警方會引用條例加重操控年青人販毒不法分子，呼籲市民切勿以身試法。

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記者：黃傑偉