【施政報告2021】民研即時評分為34.2分　錄回歸以來第3低分

▲ 林鄭月娥今日發表施政報告。（林宇翔攝）

特首林鄭月娥今日發表任內最後一份施政報告，香港民意研究所晚上發表初步結果，受訪者對施政報告的即時評分為34.2分，較去年上升7分，由去年的最低位回升，但仍然是回歸以來第3低分的一份施政報告。

香港民研一共訪問了936名受訪者，當中有610人聽過施政報告，並以該610人作為樣本，滿意率為24.8%，不滿意率則為負50%，滿意率淨值為負25.2個百分點，較去年改善了20.3個百分點，但仍是回歸以來第3低的滿意率淨值。

回顧林鄭月娥發表過的5份施政報告，當中有4份的滿意率淨值為負數，以2019年施政報告的滿意率淨值最低，只有負47.5個百分點；評分方面，最高分的一份為其首份施政報告，錄得62.4分，最低分的則是去年的施政報告，只有27.2分。

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記者：陳宛彤