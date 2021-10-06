【警方行動】警觀塘檢紅油及膠手套等拘2人　涉管物品圖摧毀或損壞財產

▲ 2人涉管物品圖摧毀或損壞財產被捕。（警方提供）

警方今日（6日）觀塘進行反罪惡巡邏，拘捕2人，檢一罐紅油、兩對透明膠手套及兩支膠水，涉管有任何物品意圖摧毀或損壞財產。

東九龍總區機動部隊人員傍晚約6時，在成業街發現2名形跡可疑男童，遂上前截查，並在他們身上檢獲一罐紅油、兩對透明膠手套及兩支膠水。2名分別13及15歲男童涉嫌管有任何物品意圖摧毀或損壞財產被捕，現正被扣留調查。案件交由觀塘警區刑事調查隊第六隊跟進。



警方強調，非常關注非法收債行為，任何人無合法辯解而摧毀或損壞屬於他人的財產、意圖摧毀或損壞該財產或罔顧該財產是否會被摧毀或損壞，即屬犯罪，一經定罪可處監禁10年。

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責任編輯：余思嵐