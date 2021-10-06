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【嚴打違泊】警方九龍城及西九龍打擊違泊　發1400張告票拖走5部車輛

社會 22:54 2021/10/06

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警方多個交通黑點嚴厲執法，共發出1400張定額罰款通知書。（新聞處提供）

警方今日（6日）多個交通黑點嚴厲執法，共發出1400張定額罰款通知書，及拖走5部違泊車輛，行動主要針對對道路使用者構成危險及造成阻塞的違法行為，當中包括於限制區上落客貨及違例泊車等。

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九龍城警區與西九龍總區交通部進行聯合行動。行動中，警方共發出近千張告票，涉及違例泊車，並即時拖走5部造成嚴重阻塞的違泊車輛。亦發出20張傳票，檢控涉及單車或行人的交通違例罪行，其中包括檢控行人不遵照交通燈號橫過馬路等。

警方稱，行動主要針對對道路使用者構成危險及造成阻塞的違法行為，以確保道路暢順、保障道路使用者安全及守法意識。

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責任編輯：余思嵐

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