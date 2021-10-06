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【施政報告2021】政府梳理40項建議交第七屆立法會　包括23條立法及修訂《版權條例》等

政治 23:00 2021/10/06

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特首林鄭月娥今日發表施政報告。（馮漢柱攝）

特首林鄭月娥發表任內最後一份《施政報告》，她率先公布特區政府梳理出的40項立法建議，供社會早日討論，讓立法會可更好擔當反映民意的角色，當中包括修訂現行法例或提交條例草案，落實《基本法》第23條，以維護國家安全。

政府擬提交予第七屆立法會、須進行公眾諮詢的其他立法建議包括，就加強香港關鍵資訊基礎設施的網絡安全提交條例草案，而有關建議與國際標準和做法一致；以及研究和檢視應否修訂或制定法例，以打擊在社交媒體散播假新聞和仇恨言論，和侮辱公職人員的行為。

政府亦建議修訂《版權條例》（第528章），以更新香港的版權制度及加強在數碼環境中的版權保護。

另外，為提升香港作為亞太區國際法律及爭議解決服務中心的地位，政底擬提交條例草案，以實施《關於內地與香港特別行政區法院相互認可和執行民商事案件判決的安排》，致使香港和內地可以相互執行民商事案件判決，從而減少在兩地就同一爭議再提起訴訟的需要，並提升香港作為亞太區國際法律及爭議解決服務中心的地位。

為加強勞工保障，政府亦建議修訂《僱傭條例》（第57章）、《強制性公積金計劃條例》（第485章）及其他相關法例，取消強制性公積金 （強積金） 的「對」安排，以履行政府強化強積金作為退休保障支柱之一的承諾。政府亦同時建議訂立強制儲蓄計劃，協助僱主因應規定取消強積金的「對」安排後，應付潛在的遣散費及長期服務金開支。

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責任編輯：陳葆琳

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