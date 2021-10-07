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【新冠肺炎】新增8宗輸入個案　禁止尼泊爾航空客機抵港14天

社會 14:17 2021/10/07

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（程志遠攝）

衞生署衞生防護中心公布，正調查8宗新增新冠肺炎確診個案，至今本港個案累計12,252宗（包括12,251宗確診個案和一宗疑似個案）。新增個案均為輸入個案，包括一名外傭，初步確診少於10宗。

中心指出，由於尼泊爾航空營運於10月5日由尼泊爾加德滿都飛抵香港的航班（RA409）有3名乘客經抵港檢測而確診，衞生署遂引用《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》（第599H章）禁止尼泊爾航空營運的客機在10月7日至20日期間從加德滿都著陸香港。

10月7日新增8宗輸入個案：

第12,250宗：60歲女，驗出帶有L452R變種病毒，10月5日發病，10月5日乘坐EK384航班從巴基斯坦抵港，分別於5月8日及5月31日在巴基斯坦接種兩劑國藥疫苗。

第12,251宗：55歲男，驗出帶有L452R變種病毒，10月5日乘坐RA409航班從尼泊爾抵港，分別於7月19日在尼泊爾接種一劑强生疫苗。

第12,252宗：62歲男，驗出帶有L452R變種病毒，10月5日乘坐RA409航班從尼泊爾抵港，分別於7月27日在尼泊爾接種一劑强生疫苗。

第12,253宗：39歲男，10月5日乘坐RA409航班從尼泊爾抵港，分別於7月29日在尼泊爾接種一劑强生疫苗。

第12,254宗：39歲女，10月3日乘坐CX906航班從菲律賓抵港，分別於6月18日及8月3日在菲律賓接種兩劑科興疫苗。

第12,255宗：28歲男，驗出帶有L452R變種病毒，10月3日乘坐EK384航班從巴基斯坦抵港，分別於3月17日及4月7日在香港接種兩劑復必泰疫苗。

第12,256宗：20歲男，10月3日乘坐EK384航班從巴基斯坦抵港，分別於5月23日及6月13日在香港接種兩劑復必泰疫苗。

第12,257宗：30歲男，驗出帶有L452R變種病毒，10月3日乘坐EK384航班從巴基斯坦抵港，分別於6月5日及7月17日在巴基斯坦接種兩劑科興疫苗。

《健康台》最新影片推介：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

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記者：余思嵐

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