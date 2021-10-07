【魷魚遊戲】「脫北者」鄭浩妍成韓國最多IG粉絲女藝人　成LV全球品牌大使：十分榮幸

▲ 《魷魚遊戲》鄭浩妍IG追蹤人數飆升至1500萬，獲邀成LV全球品牌大使：「十分榮幸。」

Netflix劇集《魷魚遊戲》熱潮持續，有份參演的演員人氣急升，其中飾演遊戲編號067的脫北者姜曉的模特兒鄭浩妍，其人氣飆升幅度可謂最大的一個。

模特兒出身的鄭浩妍亦憑《魷魚遊戲》令人氣飆升，其IG的追蹤人數由本來約40萬，在3日前已經狂升至接近1300萬，截至今日（10月7日）的上午10時，追蹤人數已破1500萬人，數字的升幅非常誇張。

鄭浩妍成為韓國最多IG粉絲的女藝人，更被國際品牌Louis Vuitton看中，擔任LV的全球品牌大使。

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▲ （instagram圖片）

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「厭世臉」成標記

現年27歲的鄭浩妍擁有176cm的高䠷身材，早在16歲、沒有經理人的時候已開始在首爾時裝周走台，直到2013年參加第四季《挑戰！韓國超模》獲得亞軍，正式入行開始她的模特兒生涯，她的「厭世臉」和紅色頭髮成為當時的標記。

去年她放棄了出席紐約時裝周的行程，決定返國韓國接受《魷魚遊戲》的試鏡，成功接下了她人生第一部劇集，同時亦憑劇爆紅，成為韓國甚至全球性的藝人。

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國際奢華品牌LV亦看中了鄭浩妍，宣布品牌與她的合作，邀請了鄭浩妍成為LV的全球品牌大使。鄭浩妍在IG貼出一張全新造型照，以冷酷臉容配上全白配以金銀兩色點綴的新裝，她寫道：「New start with @louisvuitton」

品牌亦發連發帖文，表示會由鄭浩妍擔任他們的新全球品牌大使，展示品牌的各種時裝、手錶及珠寶，品牌的藝術總監亦表示非常期待與鄭浩妍的合作。

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