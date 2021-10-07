  • 30°C
香港時間 : 20211007日 (週四) 11:48
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 魷魚遊戲 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【魷魚遊戲】「脫北者」鄭浩妍成韓國最多IG粉絲女藝人　成LV全球品牌大使：十分榮幸

娛樂 10:24 2021/10/07

分享：

熱門 魷魚遊戲 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

《魷魚遊戲》鄭浩妍IG追蹤人數飆升至1500萬，獲邀成LV全球品牌大使：「十分榮幸。」

Netflix劇集《魷魚遊戲》熱潮持續，有份參演的演員人氣急升，其中飾演遊戲編號067的脫北者姜曉的模特兒鄭浩妍，其人氣飆升幅度可謂最大的一個。

模特兒出身的鄭浩妍亦憑《魷魚遊戲》令人氣飆升，其IG的追蹤人數由本來約40萬，在3日前已經狂升至接近1300萬，截至今日（10月7日）的上午10時，追蹤人數已破1500萬人，數字的升幅非常誇張。

鄭浩妍成為韓國最多IG粉絲的女藝人，更被國際品牌Louis Vuitton看中，擔任LV的全球品牌大使。

【魷魚遊戲】細心網民列9大關鍵線索　驚揭成奇勳與吳一男身世關係

（instagram圖片）

【魷魚遊戲】印籍演員演阿里爆紅IG破百萬追蹤　離鄉追夢10年遺憾父親未能見證成就

「厭世臉」成標記

現年27歲的鄭浩妍擁有176cm的高䠷身材，早在16歲、沒有經理人的時候已開始在首爾時裝周走台，直到2013年參加第四季《挑戰！韓國超模》獲得亞軍，正式入行開始她的模特兒生涯，她的「厭世臉」和紅色頭髮成為當時的標記。

去年她放棄了出席紐約時裝周的行程，決定返國韓國接受《魷魚遊戲》的試鏡，成功接下了她人生第一部劇集，同時亦憑劇爆紅，成為韓國甚至全球性的藝人。

同場加映：Anson Lo專訪

國際奢華品牌LV亦看中了鄭浩妍，宣布品牌與她的合作，邀請了鄭浩妍成為LV的全球品牌大使。鄭浩妍在IG貼出一張全新造型照，以冷酷臉容配上全白配以金銀兩色點綴的新裝，她寫道：「New start with @louisvuitton」

品牌亦發連發帖文，表示會由鄭浩妍擔任他們的新全球品牌大使，展示品牌的各種時裝、手錶及珠寶，品牌的藝術總監亦表示非常期待與鄭浩妍的合作。

【魷魚遊戲】居韓美籍Youtuber誤以為騙案　推全裸角色失演出機會感後悔

    點擊圖片放大
    +17
    +16

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【魷魚遊戲】居韓美籍Youtuber誤以為騙案　推全裸角色失演出機會感後悔
12:47 2021/10/06
【魷魚遊戲】居韓美籍Youtuber誤以為騙案　推全裸角色失演出機會感後悔
【魷魚遊戲】有錢仔辦擲骰比賽贏家可獲$500　同學：有錢真係可以為所欲為
10:41 2021/10/06
【魷魚遊戲】有錢仔辦擲骰比賽贏家可獲$500　同學：有錢真係可以為所欲為
【魷魚遊戲】李政宰憑Netflix劇人氣急升　操肌翻身與鄭雨盛創經理人公司
12:37 2021/09/24
【魷魚遊戲】李政宰憑Netflix劇人氣急升　操肌翻身與鄭雨盛創經理人公司
【魷魚遊戲】印籍演員演阿里爆紅IG破百萬追蹤　離鄉追夢10年遺憾父親未能見證成就
16:49 2021/09/30
【魷魚遊戲】印籍演員演阿里爆紅IG破百萬追蹤　離鄉追夢10年遺憾父親未能見證成就
【魷魚遊戲】細心網民列9大關鍵線索　驚揭成奇勳與吳一男身世關係
15:59 2021/10/06
【魷魚遊戲】細心網民列9大關鍵線索　驚揭成奇勳與吳一男身世關係
【魷魚遊戲】Netflix話題劇李政宰撞樣譚俊彥　網民盤點港版演員人選
12:18 2021/09/23
【魷魚遊戲】Netflix話題劇李政宰撞樣譚俊彥　網民盤點港版演員人選

你可能感興趣

【魷魚遊戲】居韓美籍Youtuber誤以為騙案　推全裸角色失演出機會感後悔
12:47 2021/10/06
【魷魚遊戲】居韓美籍Youtuber誤以為騙案　推全裸角色失演出機會感後悔
【魷魚遊戲】有錢仔辦擲骰比賽贏家可獲$500　同學：有錢真係可以為所欲為
10:41 2021/10/06
【魷魚遊戲】有錢仔辦擲骰比賽贏家可獲$500　同學：有錢真係可以為所欲為
【魷魚遊戲】李政宰憑Netflix劇人氣急升　操肌翻身與鄭雨盛創經理人公司
12:37 2021/09/24
【魷魚遊戲】李政宰憑Netflix劇人氣急升　操肌翻身與鄭雨盛創經理人公司
娛樂人物職業 演員 模特兒 魷魚遊戲 電視劇 LOUIS VUITTON 廣告 Netflix Instagram 娛樂行業

最高瀏覽

【娛圈緋聞】許廷鏗開直播被「踩場」　「PTGF」爆料自稱：搞大我個肚唔認數
10:20 2021/10/06
【娛圈緋聞】許廷鏗開直播被「踩場」　「PTGF」爆料自稱：搞大我個肚唔認數
【涉違合約】涉違約案高院續審　林小明指江若琳「買條裙8萬蚊著一次都買」
17:17 2021/10/06
【涉違合約】涉違約案高院續審　林小明指江若琳「買條裙8萬蚊著一次都買」
【疫下困境】機師丈夫購$1800萬村屋後被裁　打3份工難養家恐被收樓面臨崩潰
14:03 2021/10/06
【疫下困境】機師丈夫購$1800萬村屋後被裁　打3份工難養家恐被收樓面臨崩潰