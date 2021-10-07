【天氣不穩】天文台料未來三日狂風大驟雨　南海低壓區仍離香港超過500公里

▲ 天文台料未來三日狂風大驟雨。（資料圖片）

天文台預測，今日（7日）大致多雲，有幾陣驟雨。日間短暫時間有陽光，最高氣溫約31度。吹清勁東至東北風，離岸吹強風。

另外，天文台指，一股強風程度的東北季候風會在未來數日持續影響廣東沿岸。預料位於南海中南部的低壓區可能會在今明兩日發展為熱帶氣旋，隨後移向海南島至北部灣一帶，與香港維持超過500公里距離。在東北季候風和低壓系統的共同效應下，本港星期五及週末期間風勢頗大，有狂風大驟雨，海有湧浪。

天文台表示，若低壓系統顯著增強或更靠近本港，天文台才需要考慮發出熱帶氣旋警告信號。由於週末前後天氣不穩，戶外活動會受到影響，市民應留意天氣變化及天文台發出的最新天氣消息。

天文台預料明日及週末期間風勢頗大，間中有狂風大驟雨，海有湧浪。下週初天色好轉，天氣乾燥。而現時位於西北太平洋的廣闊低壓區會在下週初逐步發展並移向呂宋一帶，但隨後路徑存在變數。

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記者：李榮忠