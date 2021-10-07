【施政報告答問會】議員質疑施政報告未有顧及中產　林鄭：爭取讓專業人士進入大灣區

▲ 特首林鄭月娥。（陳靜儀攝）

特首林鄭月娥今出席立法會《施政報告》答問會。對於獲讃該份施政報告有血有肉有感情，林鄭月娥認為這個形容很準確，因為自己爲了催促官員做事，「牙血都出埋」。她又稱，應該以較嶄新的方法和議員互動。

【10:30】工聯會黃國健稱非常非常施政報告的宏圖大略，但認為20年時間太長，關注政府會肉分階段流程時間表，中途若發生什麽變故，大家都可以預先感知，想辦法一起解決。

林鄭回應稱，20年其實不是好長的時間，她舉例指，由2007年做古洞北新發展區至今已經14年，但現在才賣地，未有人口入住，她承認，不應該存在這麼冗長的發展過程，因此提出要從法律和行政程序大刀闊斧去精簡程序。她續指，整個北部都會區，提出10個行動方向，45個行動項目，當中提及改革行政機制和工作流程，會制定滾動的發展建設計劃，滾動即每年都會更新，大家可看到大型項目的進程。

林鄭月娥回應民建聯劉國勳時表示，施政報告表明會修訂土地程序，而且會涉及法定程序的修訂，發展局局長黃偉綸明年年初會交草案，盼明年年內可完成修訂。她透露，今次修例至少會包括4方向修訂，涉及城市規劃、填海、地政和收地相關法例。

她又認為，若就新界北發展成立專責局屬「架層疊屋」，認為在政府內部要做好分工，又倡設立副司長協調。

【10:40】新民黨容海恩則形容這是一份有血有肉，有感情的施政報告。但她認為，施政報告有遠景，但覺得遙不可及，關注如何在短中期可以關懷中產，做到共贏共享的遠大目標。

林鄭認為，容海恩形容得準確，因為自己爲了催促官員做事，「牙血都出埋」。她稱，施政報告最能幫到專業人士的，是開拓專業服務空間，即粵港澳大灣區和前海機遇，認為前海擴區等，對專業人士和資深行政人員是一個好大的喜訊，現在需要更多國家政策讓他們更加容易進入大灣區開展業務，強調會透過CEPA，爭取讓專業人士進入大灣區。

容海恩又即場邀請林鄭落區慰問不同階層人士，強調不是爲了打卡，而是爲了了解民意。林鄭稱，這是所有特區官員應該要做的，認為如果要為民服務，要掌握民情民意。她稱，其實這幾年一有機會就會和官員探訪劏房戶，也會探訪離開過渡性房屋，官員有切身感受，有動力去改善，做多些，相信每位局長都很願意和議員同行。

【10:50】民建聯何俊賢則讃施政報告是有膽識、有大謀略。他認為，施政報告涉及漁農業的內容未足夠，但相信可通過溝通解決問題。他又希望，政府收回魚塘作保育工作時，應協助受影響的持分者，協助業界轉型。

林鄭回應稱，政府提出的一個積極的保育政策，不是要扼殺漁農業，希望讓他們在新時代下有更加好的發展，又稱需要整合養魚、務農的地方，讓入場者可更好操作。她又提及，何俊賢是一個感情豐富的人，曾與會面時講到「眼濕濕」，認為政府幫助業界不到位。她強調不會只用一套方法，希望對方可以多提意見。

【11:00】 體育、文化、演藝及出版界議員馬逢國感謝林鄭吸納其建議，例如成立文體旅遊局。他關注，施政報告提出將向立法會提交《版權條例》修訂草案，但指過去兩次修例也無功而回，有業界形容《版權條例》停留在「無iPhone的年代，但iPhone現時已由第1代更新到第13代」，希望政府不要將五至十年前的草案版本提交立法會，認為草案須趕上最前的版權保護概念。

林鄭稱，完全認同馬逢國的提議，稱《版權條例》更新對未來多個板塊發展非常重要，包括知識產權貿易中心、文化藝術交流中心以及創新科技中心等原創性為優勢的產業，她說，「香港經過一段時間，好多事情都變了」，尤其是創新科技的變化，正因如此商務及經濟發展局須再就修例公眾諮詢，正正是希望接納到最新的業界發展，制定一條符合現今需要的條例草案。

她又提到，施政報告有40條立法建議，當中好多因科技應用、法例太古舊而須修訂，包括道路交通條例、定額罰款，她稱，現今有了理性互動、既監察政府又能改善施政的立法會，令她更有信心推動修例。

【11:20】民建聯葛珮帆關注如何讓執法人員有尊嚴地執法，建議參考其他國家，制定侮辱罪。林鄭月娥表示，未寫入施政報告是因為要研究範圍有多廣泛，例如是否只局限在公職人員，若是，牽頭者應該是公務員事務局局長，因為不只涉及紀律部隊，強調仍處於研究階段。林鄭又指，法律只是手段，社會最好景況是有自覺。她又稱，施政報告提到加強家長教育，認為不止是學校的責任、家長、社會及傳媒都有責任，或可由政務司司長跨局負責，但希望社會回到較理性、良性，自覺知道甚麼事可做及不可做的情況。

【11:30】勞工界議員潘兆平關注，會否考慮採取進一步措施幫助仍處於困境的旅遊業僱員。林鄭稱，對於受疫情重創，難以在短期恢復的行業，港府一直持續檢視相關情況，強調有能力一定會繼續幫。

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記者：林曉君 胡偉明