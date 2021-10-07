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【蜱蟲病毒】日本發現經蜱蟲傳播新病毒至今最少7人感染　患者可發39度高燒白血球驟減

健康 10:25 2021/10/07

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日本發現經蜱蟲傳播新病毒，患者可發39度高燒、白血球驟減。

日本科學家日前發表論文，公布一種經蜱蟲傳播的新病毒，自2014年以來，全國至少7人被感染，但至今未出現死亡案例。患者感染後可出現高燒、血小板及白血球減少、食慾不振、肝功能異常等症狀。

日本科學家於學術期刊《自然》（Nature）發表論文，指調查曾被蜱蟲叮咬後出現發燒與肌肉痛等症狀的患者，發現新病毒，並命名為蝦夷病毒（Yezo Virus）。

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研究發現，被蝦夷病毒感染後約幾日至2星期內，患者會出現發燒、食慾不振、血小板、白血球減少、肝功能異常等症狀。北海道大學病毒學家松野啓太教授表示，自2014年，日本至少有7人感染這種新病毒。

蝦夷病毒最早發現於2019年5月，首名患者為41歲男子，他前往札幌附近森林地區大約4個小時，隔日發現腳被蜱蟲叮咬，4日後高燒39度及腳痛入院，兩星期後康復出院。第2年又有另一名男子出現類似症狀，他住在北海道札幌市，高燒38度多，同時出現白血球跟血小板減少。

除了在患者身上驗出病毒，研究團隊亦在北海道蜱蟲上確認有此病毒存在，又發現有些野生動物體內有抗體，故相信屬於已穩定存在於北海道內的病毒。

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責任編輯：羅嘉欣

病菌及病毒 健康問題 北海道 發燒 日本

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