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【施政報告2021】鄧炳強指各紀律部隊加強青年發展工作　爭取時間推展23條立法

社會 10:22 2021/10/07

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保安局局長鄧炳強今日（7日）表示，全力支持《施政報告》，定必帶領轄下各紀律部隊積極推進及落實相關措施。（資料圖片）

特首林鄭月娥昨日（6日）發表任內最後一份施政報告，保安局局長鄧炳強今日（7日）表示，全力支持《施政報告》，定必帶領轄下各紀律部隊積極推進及落實相關措施。

【施政報告2021】林鄭月娥任內最後一份《施政報告》　一文看清房屋、創科、醫療及旅遊重點。詳情即看：【下一頁】

鄧炳強今日以《保安局全力落實《施政報告》相關措施》為題發表文章，指施政報告以「齊心同行 開創未來」為主題，涵蓋不少社會關注的範疇，非常廣泛及全面，富前瞻性。他全力支持《施政報告》，定必帶領轄下各紀律部隊積極推進及落實相關措施。

他提到，就打擊本土恐怖主義方面，保安局會繼續高度警惕「孤狼」式恐怖襲擊和「港獨」分子以軟對抗方式進行鼓吹、滲透、激發恐怖活動。他指，警方會加強情報搜集，對散播仇恨、鼓吹暴力，以及煽動和鼓勵恐怖主義的行為採取果斷執法行動；另會從培訓、演習等多方面加強反恐準備及應對能力，以及繼續完善法律框架和加強公眾教育與宣傳。

他又提到，保安局積極推展《基本法》第23條立法有關工作，包括參考過往的研究和資料、《香港國安法》的實施經驗及相關法庭裁決，以及國家及其他司法管轄區的相關法律及實踐經驗，並考慮香港近年實際情況，制訂有效和務實的方案和條文，並擬備適切的宣傳計劃。

同時，他強調，保安局轄下六個紀律部隊及兩支輔助部隊將加強青年發展工作，並成立青少年制服團隊或拓展這方面的工作，以培育年輕人正向思維、守法意識，以及紀律和團隊精神，及協助他們認識國家，加強國民身份認同。

另外，他提到政府會推動關鍵資訊基礎設施建立良好的防範管理體系，另會訂立網絡安全法例進行準備工作，通過立法方式清晰訂定關鍵資訊基礎設施的營運者的網絡安全責任，強調會諮詢相關業界，並就立法建議進行公眾諮詢。

就口岸通關方面，鄧炳強指為配合粵港澳大灣區建設藍圖及促進大灣區的人流和物流暢通，特區政府正積極推進一系列提升口岸通關能力和通關便利化的措施，包括與深圳市政府展開共同推展皇崗口岸重建工作及討論「合作查驗、一次放行」原則下可行的清關模式。就新皇崗口岸的重建工程，雙方會繼續保持緊密聯繫，擬定新口岸的詳細設計，以期盡快動工興建口岸大樓。

他重申，保安局和轄下各紀律部隊會致力落實《施政報告》相關措施，確保各項利民及促進社會發展的措施得以有效落實，為香港帶來新氣象、新未來。

更多影片：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：曾卓鋒

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