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【家庭關係】港女家住公屋與居屋男友拍拖　母擔心被睇低勸分手

親子 11:14 2021/10/07

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一名網民分享，指母親認為妹妹和其男友並非門當戶對，遂勸分手。

今時今日，拍拖結婚不一定要門當戶對。近日有網民分享，指其母親與妹妹吵架，原因是妹妹的男友住在居屋，而自己一家卻住公屋，母親擔心日後會被男方家人看低，遂勸妹妹與男友分手。

住公屋怕被男方看不起

一名網民在「香港討論區」發帖，表示當晚母親與妹妹發生爭執，原因是母親擔心妹妹與其男友將來的婚後生活。由於妹妹的男友住居屋，而事主一家人住在公屋，母親認為會被男方家人看不起。雖然妹妹多次極力否認，但母親仍堅持自己的想法是正確。

我父母仍然認為『木門對木門，竹門對竹門』呢個傳統是牢不可破，換轉去今日，即是話搵男女朋友，一定要是公屋對公屋，居屋對居屋，私樓對私樓，豪宅對豪宅，村屋對村屋。

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網民批價值觀扭曲

事主對此表示無奈，擔心日後要根據父母這個標準找女朋友。帖文一出引起大批網民回應，不少人認為事主母親的價值觀有問題，「扭曲的價值觀」、「咩年代？」、「見識淺窄」。不過亦有網民認為，事主母親想法正確，「做公屋少奶奶，好過做私樓新抱」。

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責任編輯：王明芳

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