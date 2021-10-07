【勵志故事】自認廢青中學多次轉校遇上好老師 女生考入中大：要相信自己做到

▲ 善晴重新肯定自我，更加考入中大。

「……是誰說入大學一定要出身名校，贏在起跑線？我在此向師弟妹證明了，並不是的。旁途的閒言可以成為讓你前進的動力，一定要相信自己，相信自己能夠做到。Nothing is impossible.只要你有一顆想入大學的心，並為此行動，你和我一樣，都能圓滿大學夢，為校爭光，成為明愛聖若瑟的明日之星！」以上是剛中六畢業的梁善晴同學在9月1日的開學禮上，給所有師弟妹的一封信。

善晴的成長和學習經歷，一點也不平坦。年少無知的她，初中多次轉校，不是跟不上課程進度，就是覺得老師針對她，認定她是沒出息、懶散的學生。曾自認為是廢青的她，完成中三後，在社工的協助下，轉到明愛聖若瑟中學就讀中四。

善晴轉到明愛聖若瑟中學後，由於是一名插班生，最初她也很擔心適應問題。但令她感動和開始喜歡上學的原因，是班內的同學對她很好，很友善；同儕的支持和鼓勵，讓她慢慢投入校園生活，包括參加學生會競選、中英文寫作訓練、社區服務大使等活動。每項活動，她跟同學和老師的關係逐漸建立起來，對學校也慢慢產生歸屬感。善晴曾對兩位班主任說﹕

我想不到自己原來在學校裡是有自己的價值，感到自己被肯定，自己被尊重，我覺得很有滿足感。

遇上疫情人生出現迷惘期

2019年疫情轉趨嚴峻，校園生活被迫停頓。開展新生活的善晴也逐漸感到學習上出現壓力，也出現了迷惘期﹕「究竟自己能否讀得上？能否升大學？有甚麼科目適合自己呢……」善晴感謝學校老師在疫情期間，透過Zoom, Whatsapp等平台，與她保持聯繫。除了關心她的學習外，也關顧了她的心靈健康，例如兩位班主任會舉行網上生日會，又有Zoom興趣小組，讓同學輕鬆抖抖氣。

班主任兼中文科老師陳老師說﹕「善晴其實是很有想法的女孩子，她意念多多，邏輯力不弱，只不過以往在學校不愉快的經歷，讓她很挫折，給她多些鼓勵和關心，她是很有潛質做得好。」陳老師的慧眼，讓善晴在中五下學期開始，參加了學校為公開試班進行的卓越圈活動。陳老師也額外給予訓練和批改，又會聯同升學老師為善晴的升學出路進行傾談輔導。在學校兩年來的點點滴滴，讓善晴下定決心，要考好文憑試來報答學校和老師對她的不離不棄。

DSE考獲26分佳績

善晴說應付文憑試是一場耐力賽，隨著文憑試的日子越來越近，自己也該有所取捨，儘量避免經常外出娛樂，多將時間放在溫習身上。她當時是怎麼說服自己的呢？善晴和自己說﹕「我只是犧牲幾個月的玩樂時間，卻能換來影響自己一生的大學通行證，那不是非常划算嗎？」就是這樣，她DSE考獲26分佳績，其中中文取得5**佳績，獲香港中文大學工商管理學士錄取，成就了大學夢！

善晴的故事，正正告訴大家，改變，非瞬間的結果，而是一點點累積的成果！

種植有人、灌溉有人、花開還須有心人! 我們明愛聖若瑟中學的老師團隊都是一群有心人，在老師的努力下，一定能為學生成就夢想，讓天賦的翅膀飛得更高更遠。

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