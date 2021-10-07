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【MIRROR成員】《蒙著嘴說愛你》MV破千萬點擊　姜濤為歌曲帶出正能量而高興

娛樂 11:24 2021/10/07

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MIRROR成員姜濤的歌曲《蒙著嘴說愛你》大受歡迎，歌詞「So I say I love You 只有愛恆久不枯」相當入腦，更在樂壇頒獎禮中奪取佳績，成為吒叱「我最喜愛的歌曲」。昨晚（10月6日），姜濤於Instagram限時動態公佈歌曲MV已經達到一千萬點擊，同時感謝樂迷！

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開心歌曲傳達正能量

姜濤指《蒙著嘴說愛你》是自己出道第二年的首支作品，也是自己開始主導自己音樂方向，所以歌曲別具意義。姜濤開心歌曲帶給很多人正能量：「而且這首歌漸漸成為了兒歌了，看到各大幼稚園都用這首歌作為畢業歌曲，也的確是我意料之外的收穫。」

過往曾有鏡粉於「我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組」群組內分享一段子女幼稚園畢業禮的影片，小朋友們跟著《蒙著嘴說愛你》做動作及唱歌，擺出MV中的手勢，十分可愛。

另外，姜濤感謝樂迷努力為自己創造紀錄，但也希望粉絲不要太在意MV的點擊率：「畢竟我更在意的是你們能否在每首歌裡面，拿到你們想要的。」

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花姐曾「找數」跳手勢舞

姜濤於歌曲推出後，曾留言表示如原裝版MV超過100萬點擊率，經理人花姐也會跳這首歌，花姐也在達標後立即兌現承諾「找數」。

姜濤在IG分享自己與花姐跳「手勢舞」的短片，見花姐也跳得有板有眼，不少網民都大讚花姐跳得很好呢！

現時MV已破千萬點擊，未知姜濤又會否有「搞作」去答謝樂迷的支持呢？

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撰文 : TOPick柴犬出動

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