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【施政報告】林鄭月娥：與內地恢復通關會設配額　會爭取首批滿足有商業或有恩恤理由人士

政治 11:28 2021/10/07

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行政長官林鄭月娥出席施政報告答問會。（陳靜儀攝）

特首林鄭月娥今日在立法會表示，若本港日後與內地恢復通關，必須是逐步有序，表明初期會設立配額，首批會容許因商業、恩恤理由而要進入內地人士。但她同時強調，未能交代配額和通關時間表。

林鄭月娥表示，很多人反映有需要往返內地，包括商界、跨境學童和探親人士等，但坦言無法代中央宣布何時才能通關，強調中央會就香港防疫工作、通關所帶來的風險等因素而決定，故「（通關）時間表無得講」，但形容全面恢復通關將會是一個「長的過程」。

她回應民建聯議員黃定光追問配額問題時，亦表明現階段無法交代通關配額，但強調港府會爭取首批能滿足到最有需要人士，例如有商業、恩恤理由而要進入內地人士，但強調一定不包括希望到內地旅遊的人。

另一議員陳克勤則要求交代中央對香港通關要求，包括是否要推行「健康碼」等。林鄭月娥回應時指，不記得中央逐一提出的要求，但強調港府立場清晰，會盡大努力爭取通關。

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記者：胡偉明

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