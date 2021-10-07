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【燒錢王】尼古拉斯基治再被瘋傳破產　敗盡十億身家曾被錯認為流浪漢

娛樂 11:13 2021/10/07

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奧斯卡影帝尼古拉斯基治多年來揮霍無度。

現年57歲的奧斯卡影帝尼古拉斯基治（Nicolas Cage），跟吳宇森合作的《奪面雙雄》 （Face/Off）最為港人熟悉，原本名成利就的他，卻因理財不善兼胡亂揮霍，散盡近十億港元（約1.3億美金）的身家，近日外媒翻炒其燒錢行徑，更傳出他宣布破產的消息！

尼古拉斯基治在90年代至2000年拍過不少賣座電影，如《石破天驚》（The Rock）、《驚天奪寶》（National Treasure）系列等，當時每部片酬約2千萬美金，曾被《福布斯》列為有史以來收入最高的演員之一。

尼古拉斯基治今年第五度結婚。（外電圖片）

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荷里活大花筒

可是尼古拉斯基治不擅理財兼「大花筒」，近日他的荒唐行徑被英國傳媒舊事重提，盤點他如何蒸發超過10億港元身家，更有傳媒誤報尼古拉斯基治宣布破產，惹來網民熱議。 

報導指尼古拉斯基治多年來揮霍無度，把錢花在稀奇古怪的奢侈品上，如曾在巴哈馬購入2座私人島嶼，收購15套房子、擁有2座莊園、2座城堡，超過多架罕有汽車、電單車，4艘，私人遊艇，一架私人噴射飛機。

同場加映：Anson Lo訪問

他又曾以約200萬港元買入一副恐龍骨化石，以過百萬買下初版《超人》漫畫、又斥資買稀有眼鏡蛇、章魚作寵物。尼古拉斯基治又試過以近3千萬港元，買入美國新奧爾良一間著名凶宅，之後又在屋子鄰近，為自己興建9呎高的金字塔墓碑。

歷五段婚姻

尼古拉斯基治共歷五段婚姻，因特別鍾情亞洲女性，前年曾在賭城迎娶日裔太太Erika Koike，但4日後便宣布離婚，至今年他再跟比自己年輕30年的妻子芝田璃子（Riko Shibata）舉行婚禮。

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上月在賭城鬧事

尼古拉斯因理財不當，被指拖欠美國稅局大筆款項，多年來不斷變賣其資產及瘋狂接演爛片來還債。

行為怪異的尼古拉斯又經常鬧事，上月就曾被拍到在入賭城拉斯維加斯吃喝後，穿上豹紋衫坐飲醉赤腳四圍行及大叫，職員及在場人客一度為是流浪漢鬧事。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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