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【施政報告2021】林鄭稱完全明白市民對通關熱切期盼　指會繼續努力與內地爭取

社會 10:52 2021/10/07

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行政長官林鄭月娥昨日（6日）公布任期內最後一份施政報告。（資料圖片）

行政長官林鄭月娥昨日（6日）發表任內最後一份《施政報告》，並於今早（7日）出席電台聯播節目。有聽眾關注與內地通關問題以及跨境學童的上學情況。林鄭指完全明白市民對通關的熱切期盼，惟強調全球疫情仍然嚴峻，政府一方面希望與內地通關，另一方面要照顧海外返港的人士。

林鄭月娥稱施政報告展示新氣象新未來，一文看清施政報告重點。詳情即看：【下一頁】

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有市民今早在電台聯播節目發表意見，關注本港與內地通關問題，林鄭月娥回應時指完全明白市民熱切期盼兩地恢復免檢疫通關，到內地探親或做生意等，惟因應全球疫情仍然嚴峻，政府一方面希望與內地通關，另一方面要照顧海外返港的人士。她又強調港府會繼續努力、重點與內地通關，而最近一次的專家「對接會」中亦討論本港的抗疫工作要如何加強等，與內地比較一致。

另外，有市民表示自己的子女為跨境學童，因應疫情的情況，子女已兩年沒有上實體課，期望特首可與相關政策局長商討，與內地合辦中心，讓跨境學童於深圳上實體課。

林鄭回應時稱明白跨境學童家長的心情，並同意學童若兩年不能上面授課堂會造成很大影響，惟仍是通關的問題。她指每日有數以萬計學童「行來行去」，「中央會有好大擔心」。她續指，有部分有心人已在深圳找到地方，希望讓跨境學童聚在一起每日一起學習，強調若深圳方面亦願意配合，她亦樂意親自向深圳方面反映。

更多影片：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：郭詩詩

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