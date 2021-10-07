【美食速報】高質外帶壽司店「寿司造」首間分店登陸沙田　日本漁市場直送新鮮食材

高質外帶壽司店「寿司造」首間分店隆重登陸沙田！主打新鮮捏製外帶壽司的「寿司造」由資深壽司師傅主理，食材從日本漁市場直送。

「寿司造」沙田好運中心分店用上日系簡約裝潢，以白色元素配合灰磚牆，營造日式舒適風格，而顧客亦可以透過透明玻璃，欣賞壽司師傅的精湛手藝。

海鮮刺身日本空運到港



「寿司造」於多個日本漁市場嚴選新海鮮刺身，包括九州市場、豐州市場或大阪市場等地，材料均由日本空運到港，並精心搜羅日本各縣的上乘魚鮮入饌，例如來自愛媛縣、長崎縣、兵庫縣等地的蜜柑鯛、真鯛、島池魚、間八魚、伊佐木或北海道產帆立貝等。

至於米飯，「寿司造」挑選特級日本產香米「 福井越光米」，黏度高、甘甜有飯香，是製作壽司的不二之選。另外，亦特意選用「山形縣米」以製作飯糰，口感軟糯中帶顆粒感，為顧客帶來日式原味。

▲ 外帶壽司

非一般外帶壽司

有別於一般外帶壽司，「寿司造」特別推出坊間少見之招牌產品，例如七彩龍蝦沙律卷，是開胃之選，配搭粉色豆紙，以繽紛的顏色刺激味蕾。

炙燒壽司除有大受歡迎的炙燒黑松露赤海蝦壽司及炙燒黑松露牛油帶子壽司等，也有炙燒明太子鰈魚鰭邊壽司，是外帶壽司少見的食材，鰈魚鰭邊經炙燒後帶出魚鮮脂香，油分齒頰留香。

當然也少不得香港人喜愛的海膽拖羅蓉軍艦，肥美拖羅配上鮮甜海膽，絕對是難以抗拒的美味配搭。另外，「寿司造」亦有日本居酒屋和屋台必備的風味小食納豆小卷，納豆有豐富的營養價值及保健功效，更有日本傳統風味。

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想吃得豪華一點，可選特選刺身盛，食材由日本漁市場空運直送到港，師傅會按時令挑選最新鮮食材發辦製作。另外，亦有特上海鮮丼，多種鮮甜海鮮份量豐盛，與日本醋飯一同品嚐，多種口感。

「寿司造」亦提供每日新鮮製造的飯糰，精選六款人氣口味，包括辛口明太子飯糰、芥末章魚飯糰、本格名物山形和牛飯糰、金平牛蒡飯糰、秋鮭三文魚飯糰及和風呑拿魚沙律飯糰。

為慶祝「寿司造」首間分店在沙田好運中心開業，「寿司造」特意推出一系列開業限定創意壽司。另外，亦準備進駐港島區，灣仔分店將於11月試業。