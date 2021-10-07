【本港第四號殺手】每年逾3千人因中風死亡 腦神經專科醫生：如5分鐘半邊身無力或是小中風

▲ 腦神經專科醫生表示，如5至10分鐘半邊身無力或是小中風。

病向淺中醫向來是金科玉律，而對於中風患者來說更是重中之重。因為中風總是突如其來，令人難以應對或不知所措。無論是稍有徵兆，抑或已發生過一次，都應及早接受診治，避免錯失治療的黃金期，且愈早治療，康復愈理想。

中風是本港第四號殺手，每年約有逾3千人因中風死亡。其實以全球來說，中風更是第二號殺手，亦是導致成人殘障的首要原因。根據世界中風組織的數據，每6個人中便有1個會中風。腦神經專科醫生方榮志指，所有中風不論是本港或全球，都是一項常見疾病，其中年長病人比率尤高，即55歲以上的人士。

中風的醫學名稱為大腦血管疾病，可分為兩大類，即缺血性中風和出血性中風，亦俗稱「塞血管」和「爆血管」。「『塞血管』亦即血管閉塞，通常原因有兩大類，一為血管粥樣硬化；另一種則為心源性，如心臟有血塊積聚，便會隨着血液流去腦部，堵塞了血管。『爆血管』便是腦血管突然破裂出血，成因有血壓高、服食薄血藥或抗血小板藥、腦腫瘤、腦血管疾病等。」

小中風後應立即求醫

缺血性中風的徵狀為半邊身乏力、痲痺、步伐不協調或語言障礙等；出血性中風則通常來得又急又嚴重，因出血可導致腦內積聚血塊，擠壓腦部，令顱內壓力上升，進而引致嚴重頭痛、嘔吐、神志不清甚至昏迷等情況。

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方醫生指，因「塞血管」而中風的患者，佔當中的八成。「中風是急性疾病，出現的時候真的像一陣風，來得很急，亦沒有先兆，大家亦是依此斷症。但與此同時，亦有文獻指，大約兩成病人在中風前，曾發生過小中風。即是說若病人能察覺到自己出現了小中風的情況，盡早求醫，便能幫助自己做好預防或治療。」

小中風的醫學名稱為「暫時性腦缺血發作」，而非字面上的意思如小型或輕微的中風。根據醫管局數字顯示，本港每年約有2,000名病人患小中風。醫生舉例形容小中風情況：「如5分鐘或10分鐘左右的半邊身無力；忽然有說話障礙、口齒不清；一邊眼全黑或劇烈頭暈、頭痛等。這些情況大多很短暫，只有幾分鐘，之後便回復正常。不少病人會誤以為剛才的情況是因為『瞓捩頸』，或自己體力、精神不振，不會察覺到是出現小中風。」

醫生續指，中風難以預測，發生得快，若真要說到中風的先兆，小中風便是暫時較能作為預兆的一個情況。因為根據醫學文獻指，若發生了小中風卻未有理會，大約一成的病人會在一個月內出現大中風，其中更高達一半人會在7日內發生。「換句話說，如果病人在出現小中風後立即求醫，做好適當的評估和藥物治療，便能將一個月內中風的10%機會率，大減至2%。」

中風患者七成高血壓

一旦中風，輕則會導致言語及情緒障礙，日常生活亦會出現問題，重則可致永久殘疾。醫生勸喻高危人士應從生活中留意自己的身體狀況：「首先，高危因素通常分兩類，一類為改變不了的，如有家族病史、年紀較高、男性；可以改變的高危因素主要是三高、吸煙、肥胖、運動不足等。」

他續指：「其中高血壓尤要注意，因為我們發現中風病人中，有高達七成多有高血壓的問題。而且很多血壓高的病人，以為有身體徵狀如頭痛、頭暈出現才代表需要注意，的確有部分人會有以上徵狀，然而事實卻是大部分的高血壓病人並沒有病徵。所以理論上，人人也應養成量度血壓的習慣。年輕的可以不用，但四、五十歲以上人士，應定期量度，若血壓正常便可以度疏一點，一發現不穩定或超出標準就要度密一點，並按時吃藥，將血壓控制好。」

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