【重踏舞台】張偉文將現身TVB獻唱籌款　靚聲王行動不便感觸哽咽

▲ 張偉文想起孤單生活乏人照顧，一度感慨流淚。

「靚聲王」張偉文在4年前受腰椎病影響，前後施過兩次大手術。在去年底，他被發現以輪椅代步的他頭髮花白，短褲下見其雙腿非常幼，體重亦跌至不足100磅。近一年在好友方俊悉心照料下，張偉文體重回升至200磅。

昨日（10月6日）TVB節目《東張西望》播出張偉文受訪的片段，只見他精神不錯，更透露周六（10月9日）現身慈善騷獻聲籌款。期間張偉文感謝好友方俊的照顧，當中一度哽咽說：「我得一個人，乜都係自己諗自己做。」

【靚聲王】張偉文連人帶輪椅跌倒自行送院 百病纏身一度暴瘦至90磅

▲ 張偉文於後輩方俊陪伴下受訪。（影片截圖）

張偉文哽咽

TVB《東張西望》派出陳庭欣訪問張偉文，提到今年2月連人帶輪椅跌倒地上，張偉文即說道：「各位朋友，我沒她說得那麼嚴重，大家無須憂慮、無須憂慮。」

從片段所見，曾暴瘦至不足100磅的張偉文已回復飽滿身型，重現大肚腩兼雙下巴，張偉文於好友兼前輩方俊陪同下受訪，張偉文感謝好友這年來的照顧，想起孤軍之苦，他一度哽咽說：「好多謝方俊……估不到……我真的不懂說，你知我一個人，甚麼也要自己做自己諗，我好多謝他。」

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依然要以輪椅代步的張偉文，於陳庭欣及方俊陪同下往公園散步，之後更去花店買盆栽，期間方俊說：「張偉文是我的前輩，過往他很提攜我，現在他行動不便，需要人照顧，所以我會盡量陪他去逛街和吃東西，陪伴下他，令他沒那麼悶。」

最後張偉文透露會於周六晚舉行的《善心滿載仁愛堂》唱歌籌款，他說：「一定要幫忙。」

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體重曾不足100磅

64歲的張偉文近年健康欠佳，飽受腰患、糖尿病、腳痛等病痛纏身，曾擁有260磅肥胖身型的他，4年前大跌至160磅，受腰椎病影響，他前後動過兩次大手術。

因為疫情關係，去年他由深圳搬回香港居住，期間於酒店洗手間跌倒，弄傷左邊膝蓋骨頭，之後要靠輪椅及枴杖代步。

去年11月網民拍到張偉文暴瘦的樣子，當時他接受媒體訪問表示暴瘦了近50、60磅，體重不足100磅，不過強調健康良好。

▲ 張偉文曾一度暴瘦至不足100磅。（網上圖片）

意外連人帶車倒地

在今年2月，張偉文於護老院樓下連人帶輪椅跌倒，他接受媒體訪問時稱，因為輪椅行得不太順暢，故此他跟帶輪椅如「打筋斗」般跌落地上。

張偉文續說發生意外後，他自行報警召喚救護車，其傷勢亦沒有大礙，只是右背有少許痛，即日已出院。

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有信心重踏舞台

後輩方俊亦很照顧張偉文，除補貼張偉文的老人院開支外，更不時陪他去逛街，於方俊的照顧下，張偉文已慢慢回復狀態，體重回升至200磅，不再是纖瘦的「筷子腳」，而這位「靚聲王」依然有歌癮，他將於12月及明年1月在香港文化中心、沙田大會堂及元朗劇院舉行演唱會。

張偉文早前接受媒體訪問時表示對重踏舞台充滿信心，更說閒時曲不離口，唱歌對他而言是很重要，張偉文更謂能夠搵食才覺自己有用，否則就如廢人一個。

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