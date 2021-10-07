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【魷魚遊戲】只看了第一集就不敢再看下去 要拼命生存就要耍邋遢招數

休閒消費 12:20 2021/10/07

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熱門 魷魚遊戲 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

殘酷的生存規則，與現實世界是如出一轍

兩星期前，兒子突然煞有介事地問：「你睇咗未？」我為之一怔。「未睇就快啲睇，好勁！」他是說Netflix剛播映的韓劇《Squid Game》（魷魚遊戲）。

一瞬間，身邊幾乎所有人無分國籍都在談論該劇，「魷」劇已迅速成為全球多個城市的冠軍收視劇集，風頭之勁，堪稱一時無兩。

可是，我只看了第一集，暫時都不敢再看下去。單是「紅綠燈」遊戲那幕，已看得我怵目驚心、目瞪口呆了！心裏不禁忖量，家陣是入屋的消閒電視劇而已，用得着玩到那麼盡嗎？不過，若人人都像我固步自封，創作劇早就死亡了。

況且，我這人不能作準。當天看《飢餓遊戲》時，相信我是唯一會中場離開的人吧！自己知自己事，心臟負荷不來，我恐懼要逐一見證一個又一個的死亡過程，尤其是善良的人，我真不欲看他們會逃不過噩運。

然而，這卻是殘酷的遊戲規則，要拼命生存下來嘛，少不免要耍邋遢招數，爾虞我詐呀、出賣別人同情心等，屢見不鮮。要勝出，就要狠辣，稍留一絲善心的，就連命也不保呢！

我怕看這類題材，只因殘酷的生存規則，與現實世界是如出一轍的，我不忍看。

記得很久以前，讀Roald Dahl的《Tales of the Unexpected》時，也有類似的情節—孭了一屁股債的人，被家人、朋友離棄，結果成為殺手的點心，因為被世界遺棄了的低端渣滓，死了也沒人會理會……這類人正是《魷》劇的主角。

最新影片：亞博大廚教煮頭抽香煎大紅花蝦　3大秘訣做出惹味家常菜

撰文 : 鄧藹霖

電視劇 南韓 鄧藹霖

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