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【痛風年輕化】長期飲奶茶食垃圾食物　14歲少年手指關節長痛風石嚴重變形

醫生診症室 13:01 2021/10/08

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14歲少年長期飲奶茶食垃圾食物，手指關節長痛風石腫如魚蛋。

痛風非成年人專利，內地重慶一名14歲少年，因為長期愛飲奶茶、汽水、食垃圾食物，導致手指關節因長痛風石而紅腫。

據《大河報》報道，14歲少年因手指關節嚴重變形而到醫院治療。從影片可見，少年的中指關節粗大，表面有點紅腫。

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醫生檢查後發現少年尿酸偏高，故因痛風石導致手指關節變形。再細問少年日常的飲食習慣，才知道他平時比較喜歡飲奶茶、汽水、還有辛辣、冷凍食物。由於少年的父母外出打工，只有奶奶照顧他的起居飲食，所以不太注重飲食健康。

很多家長不知道飲食健康的重要性。

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甚麼是痛風

痛風是常見的慢性關節疾病。人可從食物（大部份）或身體自行製造（小部份）嘌呤。身體會把嘌呤分解成尿酸。當從食物攝取過多嘌呤時，容易嘌呤代謝失調，令血液裏的尿酸過高。尿酸有機會在關節間沉積成尖銳的尿酸結晶，引起疼痛、腫脹、發紅、發熱和關節僵直等症狀，特別容易發生在雙腳大拇指關節，這種情況視為痛風發作。

患者最年輕僅得16、17歲

東華三院综合診斷及醫療中心臨床服務總監、風濕病科專科葉文龍醫生曾受訪表示，愈來愈多人患上痛風，痛風是與飲食習慣及體重有關，痛風與代謝綜合症如肥胖、糖尿病有相互關係，令痛風患者愈來愈年輕，最小僅得16、17歲。

葉醫生指，痛風病人戒口應分為3個類別：高嘌呤如內臟、貝殼類海產、酒類和老火湯要完全避免，中嘌呤如豆類及西蘭花酌量食用，而低嘌呤如奶類產品、乳酪、部分蔬菜可隨意食用。

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責任編輯：羅嘉欣

痛風 治療 健康問題 汽水

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