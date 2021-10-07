【愛情故事】白枕鶴愛上男飼養員咬死交配公鶴　美動物園證實：「人獸戀」誕下8孩

▲ 白枕鶴愛上男飼養員咬死交配公鶴。

動物與人類友好的故事聽得多，但美國有隻母鶴瓦奴特（Walnut）竟然情不自禁，愛上了男飼養員克羅（Chris Crowe），更咬死了要跟牠交配的兩隻公鶴，選擇人類當牠的伴侶，更和心上人成功誕下8名孩子。

據《The Washington Post》報導，美國史密森尼國家動物園(Smithsonian National Zoo) 證實一則「人獸戀」故事是真的，而這個故事也曾於2018年被當地媒體報導，男飼養員克羅與母鶴瓦奴特都是2014年一起到動物園，他每周都要照顧瓦奴特5天。

一開始瓦奴特的領域意識很強，十分排斥人類。克羅用了很長時間才可以令牠卸下心防，他們朝夕相對，不但對克羅感興趣，還以親暱到做出求偶動作，跳起求偶舞，更會開心地發出叫聲，克羅也會跟牠一起跳舞培養感情。

當我發現牠在求偶時，我也會盡力模仿，牠揮翅膀我就揮手臂，最後牠接受了，這有助增進我們的關係。

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不知不覺，瓦奴特到了24歲該交配的年齡，可是瓦奴特卻連接咬死了兩次隻同籠的公鶴，由於白枕鶴屬於瀕危物種，專家們都一直積極復育白枕鶴。於是園方讓瓦奴特與牠唯一願意親近的飼養員克羅進行人工授精。克羅指「我花了一段時間才讓牠願意站著不動，讓我能進行人工授精的工作」。

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最後，瓦奴特成功生下8名孩子，對牠來說，克羅不只是一名飼養員，更像是牠終身的伴侶。克羅表示，「我們處得很好，牠看到我總是會很高興，有一次我去旅行3天，結果牠竟然表現得一副不認識我的模樣，和我鬥氣，不過現在無論我離開多久，牠看到我總是很高興。」對於自己因為「人獸戀」而爆紅，他直言感到很奇怪，不過希望借助這個故事可以令大家更重視鳥類和瀕危動物。

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責任編輯：羅嘉欣