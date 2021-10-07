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施匡翹新歌MV多個造型登場　自爆錄音要潤唇膏傍身

娛樂 11:49 2021/10/07

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熱門 魷魚遊戲 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

施匡翹上TVB娛樂新聞台節目《StarTalk》接受許文軒訪問。

日前施匡翹作客TVB娛樂新聞台節目《StarTalk》，接受主播許文軒（Edmond）訪問，大談一改歌路推出新歌《Stay》感受。

她說：「今次出歌好期待，因為之前一直唱慢歌，而自己一入公司，公司同事已經知道我中學有跳舞，我成日諗有冇機會唱到跳唱歌曲，到今次《Stay》終於可以跳舞加唱歌，呢首歌係一首中版情歌，跳Jazz Funk，我以前中學就係學呢種舞蹈。」

不過她直言發現邊跳舞邊唱歌頗困難：「因為想跳得好睇嘅時候，好多時會好用力，一用力就顧及唔到自己聲線嘅穩定性，變咗要不斷練習。」

多個造型亮相

此外，施匡翹自爆錄音時習慣：「一直以嚟錄音都要熄燈，因為錄音時覺得自己個樣唔好睇，有時會唱到面型扭曲，今次錄《Stay》初初都有熄燈，但係監製舒文話我錄到好慘咁，所以我就試吓開燈，果然係好啲！」

另外，她錄音定要有支潤唇膏傍身：「上年錄音時發現唱得唔好，唔順，原來個嘴好乾，好唔自在，錄錄下都要停，舒文仲叫我去買潤唇膏。依家我個手袋裏面一定有幾支潤唇膏！上台之前都要搽下，冇就會驚影響演出。」

談到拍攝《Stay》MV時有多個造型，她說：「好開心可以試到5、6個造型，一人分飾多角，初初導演都有擔心過我，可能見我平時乖乖女形象，唔知我鍾唔鍾意，敢唔敢試，但其實我好想，特別係惡魔造型，導演要求我個樣要邪惡同輕佻，原來造型加化妝可以令我放膽啲去演，令我投入角色。」

最新影片推介：Anson Lo專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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