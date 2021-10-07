【中大人】第51屆中大學生會宣布解散　民主牆被圍起有保安看守

▲ 第51屆中大學生會今日（7日）發表聲明表示即日起解散。（資料圖片）

中大學生會今日（7日）發表聲明，即日起解散，並以「無可奈何花落去，似曾相識燕歸來」作為終結，感謝中大同學及社會各界多年來與他們相伴。

聲明提到，半世紀以來中大學生會與全體師生風雨同行，共同成長。作為校園內唯一獲全體同學民意授權之代表機構，學生會於1971年由新亞、崇基、聯合3所書院之學生代表共同創立。多年來，學生會堅持民主自治、員生共治與書院聯邦之精神，為同學、為大眾謀福祉。

聲明續指，學生會一直以來與校方關係雖時有張馳，仍有溝通之道。即使在風雨飄搖的日子，校方依然承認學生會在校內合法地位。然而，自今年2月以來，校方宣佈停止代收學生會會費，並要求我們向政府獨立註冊，自行承擔法律責任。對此，學生會曾徵詢專業法律意見，大律師建議學生會「不需要」獨立註冊。若順應法律意見，學生會50年之歷史恐終於此朝；否之，我們則難以自處的兩難。

聲明表示，為同學最大利益著想，學生會於2021年9月10日召開學生會聯席會議，接納學生會代表會全體代表請辭及解散中大學生會之議案。自此，歷51屆，堅持由民主程序產生的中大學生會，成為歷史。

聲明最後以「無可奈何花落去，似曾相識燕歸來」，感謝中大同學及社會各界多年來與他們同學，強調生會雖已解散，但中大人仍在，「諸君珍重，有緣再會」。

中大學生會為學界首間宣布解散的大學學生會，而其他院校的學生會則仍然運作。

另外，根據《中大學生報》報道，中大民主牆被圍起，校方指為進行「改善」工程。現場見保安及行政人員看守。

▲ 中大民主牆被圍起，校方指為進行「改善」工程。現場見保安及行政人員看守。（中大學生報Facebook）

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記者：曾卓鋒