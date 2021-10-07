【拔罐燒傷】拔火罐技師失誤致起火　女子全身10%燒傷疤痕觸目驚心

▲ 拔火罐技師失誤致起火，女子全身10%燒傷疤痕觸目驚心。

不少人都會透過拔罐舒緩身體不適。近日內地一名女子接受拔火罐療程期間，店員失誤將酒精倒在她身上，導致瞬間起火，全身多處二級燒傷，她怒斥店員沒有即時採取急救措施，而店方僅願意賠償1.4萬元人民幣（約1.7萬港元），她認為無法接受。

根據內地媒體報道，來自佛山順德的蔣女士今年6月到當地一間會所拔火罐，期間店員操作失誤，將酒精倒在她身上，導致她皮膚多處起火。蔣女士憶述，意外發生時，店員並未採取有效措施，

她就站著手忙腳亂，不知道怎麼辦，還是我朋友幫忙撲滅的。

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根據醫院的診斷證明顯示，蔣女士全身多處二級燒傷，面積約10%。意外亦對她的生活造成巨大影響，她表示，自己因疼痛而不能穿衣服，孩子更因她的疤痕不敢靠近她，甚至無法上班。

蔣女士事後報警，店方負責人簽署責任承諾書，強調會負全部責任，安排員工陪同住院，直至康復出院。承諾書中指出，會所承諾無條件承擔全部醫療費、身體恢復費、誤工費等。

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不過蔣女士表示，店方最近的態度愈來愈不耐煩，「好像不想管了，覺得自己盡到了責任」。在最近一次協商中，店方希望一次性賠償1.4萬元，但蔣女士並不接受。

店方表示，涉事的店員已經離職，負責人趙小姐就事件回應指：「讓她收律師函吧，如果我有錯就讓法律懲罰我，不是每天跑我店裡來鬧，我說1.4萬，她說要3萬，律師說1.4萬都給多了。」

目前會所已結業關門，涉事店員又失蹤，蔣女士亦未能找到會所負責人趙小姐。

皮膚燒傷程度評級

TOPick過往曾向皮膚科專科醫生陳厚毅，查詢有關皮膚燒傷程度的評級，他解釋，二級燒傷已傷及真皮層，或會出現水泡，同時因未燒斷神經線，傷者會感痛楚。

至於會否留下後遺症，陳稱，二級燒傷影響真皮層，即使毋需植皮，亦會留下疤痕，甚至出現疤痕增生，傷處皮膚或變硬，影響該處的活動能力。他提醒，如身體起火，應即時以清水或滅火筒撲熄：「可以用水沖洗（傷處），冷卻及鎮靜皮膚，同時亦可沖走污物。」

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水泡的處理方法

本港註冊中醫馬琦傑曾接受TOPick訪問時表示，拔罐後的位置有2種情況可導致出現水泡：

一、皮膚受到高於正常的溫度，身體自我防衛機制產生體液到受熱部位，進行降溫，因此形成水泡。

二、皮膚受到過大壓力，導致皮膚下的微血管破裂，以及表皮與真皮層間的基底層撕裂，因此形成水泡。

他指出處理水泡的方法：

若拔罐後，起水泡情況輕微，不用特別處理，因會自我痊癒。

若出現較大水泡，可用無菌紗布遮蓋，以避免破損。

若已穿破的水泡，應用生理鹽水，或是常用的傷口消毒藥水清洗傷口，再用無菌紗布遮蓋，以避免傷口受感染。

皮膚顏色反映健康

另外，拔罐後皮膚的顔色可反映身體健康狀況，點擊下圖即看：

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責任編輯：羅嘉欣