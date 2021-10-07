【新冠疫苗】陳肇始指80歲以上疫苗接種人數不足20%　呼籲市民接種疫苗為通關創好條件

▲ 陳肇始指80歲以上疫苗接種人數不足20%，呼籲市民接種疫苗為通關創好條件。（政府新聞處）

食物及衞生局局長陳肇始教授今日（7日）出席聖雅各福群會為其屬下機構服務使用者及照顧者舉辦的「灣仔區疫苗接種日」，陳肇始指80歲以上長者接種疫苗人數不足20%，呼籲長者及社福機構服務使用者接種新冠疫苗。

活動為參加者提供一站式健康講座及即時新冠疫苗接種服務，現場有外展醫生為參與活動者提供即場接種科興疫苗服務，而選擇復必泰疫苗的參與者則可乘專車前往中山紀念公園體育館社區疫苗接種中心接種疫苗。

▲ 食物及衞生局局長陳肇始教授出席聖雅各福群會舉辦的「灣仔區疫苗接種日」。（政府新聞處）

陳肇始對有120人參與是次活動感到高興，表示正如行政長官林鄭月娥昨日（6日）發表的《施政報告》指出，要成功爭取通關，市民的支持至為重要。陳肇始指，現時80歲以上長者接種疫苗人數不足20%，長者、長期病患者及其他免疫力較弱人士一旦受到2019冠狀病毒病感染，病情惡化、甚至死亡的比率都相當高。

陳肇始提醒市民，仍未接種新冠疫苗的市民應盡快接種，保護自己及家人免受病毒感染，並為跨境出行創造有利條件。

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記者：李榮忠