【My Apple Pie】林愷鈴任Edan新MV女主角哭戲連場　Ashley音樂造詣高讀港大建築

▲ 林愷鈴擔任呂爵安（Edan）新歌《My Apple Pie》的MV女主角。

今年樂壇新人獎大熱門的MIRROR成員呂爵安（Edan）推出新歌《My Apple Pie》，是Edan第3首個人單曲，與上兩首一樣找來女神級女主角，今次邀請了「最美星二代」林愷鈴（Ashley）擔任MV女主角，昨晚MV首播見到Ashley哭戲連場，有媽媽龔慈恩遺傳的演戲細胞。

新歌《My Apple Pie》MV昨晚九時首播，短短半天已有逾30萬次收看，MV故事講述Edan和Ashley出席舊同學聚會，席間卻被男同學上前取笑，Edan見狀即出手護花，雙方大打出手。

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原來MV中的Ashley讀書時已被同學欺凌，在學時間目睹媽媽跳樓自殺，自此患上創傷後遺症，需要長期食藥，但屢屢被同學欺負，幸好有暖男Edan對她不離不棄，並多次挺身護花、煮飯、餵食藥，Ashley才慢慢走出低谷。

▲ Edan笑稱每個MV的「E女郎」都好似拍得好辛苦。（IG圖片）

現年21歲的Ashley有著仙氣美貌，與媽媽龔慈恩像餅印，加上身高173cm的高䠷身型，被網民封為「最美星二代」。Ashley亦品學兼優，畢業於傳統名校聖保羅男女中學，2018年在國際預科文憑（IB）考獲41分高分（滿分45分），成功以第一志願入讀香港大學建築系，目前仍就學中。

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Edan在IG透露第一天拍攝MV當日，Ashley是考完試趕來通宵拍攝，拍完早上又去工作；第二天她只睡了數小時，便為MV由朝拍到晚。

還要斷斷續續地拍攝3-4場哭戲，還要被打被淋水，真的很專業，辛苦了！

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此外，Ashley琴棋書畫瓣瓣掂，尤其音樂造詣相當高，2歲起開始學習鋼琴，8歲已考獲6級鋼琴兼8級聲樂資格，又懂得小提琴、中提琴、長笛等多種樂器，與「鋼琴王子」Edan可謂相當合襯。

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Ashley另有參加不同課外活動，包括劍擊、圍棋等。Ashley曾透露自己打劍擊多年，參加過學界劍擊賽奪得團體獎，更在香港有排名。她指劍擊是一項需要高度用腦的運動，「如果唔帶個腦上場，就算幾強都會好輸蝕。」

對於未來發展，Ashley曾表示會繼續讀好書做好工作，但不會被一條路局限自己。媽媽龔慈恩曾於TOPick訪問中指女兒從小已很有計劃，明白自己想要甚麼，她寄語女兒be a happy baby，幸福藍圖要靠自己拼湊出來，尋覓將來的快樂生活。

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責任編輯︰林綺玲