【食用安全】打邊爐吃鯇魚酸菜魚淡水魚要煮熟　食安中心：感染寄生蟲可致膽管梗塞

▲ 食安中心提醒，鯇魚片或酸菜魚記得要徹底煮熟才進食。

淡水魚一定要徹底煮熟才可進食！食物安全中心日前發文指，本港上個月感染「侵入性乙型鏈球菌」的住院個案增加，雖然感染途徑未明，但新加坡曾出現多宗乙型鏈球菌感染個案，亦與生吃淡水魚有關。食安中心提醒市民，踏入秋冬季，不論是打邊爐、吃酸菜魚火鍋，或吃粥，要徹底煮熟魚片才可放進裡。

吃未熟淡水魚可致肝硬化

食安中心指出，在一般環境下飼養的淡水魚，例如鯇魚、大頭魚、山斑魚，也可能帶有寄生蟲。中華肝吸蟲靠淡水池塘內的螺和魚傳播，尾動幼蟲在池塘內與魚皮接觸後會成為包囊形態，稱為囊狀幼蟲。進食含囊狀幼蟲的生或未經徹底煮熟的淡水魚後，幼蟲會在十二指腸破囊而出，遷移到肝臟內的膽管。囊狀幼蟲會在膽管內發育成蟲，然後產下蟲卵，蟲卵可隨膽汁進入糞便，繼續傳播週期。

感染小量中華肝吸蟲可全無症狀或只出現輕微症狀，但感染大量中華肝吸蟲則會令患者受到長期嚴重感染，引致食慾不振、腹瀉和發燒。此外，中華肝吸蟲亦會造成膽管梗阻、發炎、肝硬化，嚴重者可造成慢性黃疸，繼而較易出現膽管癌（由膽管細胞引致的癌症）。

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醋和芥辣不能殺死寄生蟲

本港腸道寄生蟲感染個案逾8成是由中華肝吸蟲所致。超過100種淡水魚可感染到中華肝吸蟲，當中主要為鯉科魚類，例如鯇魚及大頭（花鰱或鱅魚）。酒、醋、日式芥辣、黃芥辣及香料均不能殺死包括中華肝吸蟲在內的寄生蟲。

被乙型鏈球菌寄存一般沒病徵

至於乙型鏈球菌則為一種常見於寄存人類腸道、泌尿及生殖系統的細菌。被乙型鏈球菌寄存的人士，一般沒有病徵，但這種細菌有時可感染身體不同部份，包括血液、肺、骨頭及關節等，尤其是新生嬰兒、長者、免疫力弱人士（例如長期病患者）身上。

預防感染的建議

食安中心提醒大眾預防感染「侵入性乙型鏈球菌」，注意個人、食物及環境衞生，包括：

經常保持雙手清潔

處理好手部傷口才準備食材

生熟食物要分開擺放，並要用不同的刀及砧板分開處理，避免交叉污染

確保淡水魚徹底煮熟才進食，尤其是火鍋或粥品中的淡水魚

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責任編輯：羅嘉欣