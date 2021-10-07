【把關者們】丁子朗入行5年認清演藝目標　運動加茹素保持開朗心境

丁子朗於2016年奪香港先生亞軍後入行，大家近日最記得他在《香港小姐競選決賽》內的泳褲透視裝，抑或是在劇集《把關者們》的角色張競安（KO）呢？丁子朗接受TOPick專訪，回望入行至今的種種，原來他已達成了初入行時的小目標了！

拍劇有苦有樂

丁子朗約5年已參演過10多套劇集，今次在《把關者們》演張競安佔戲甚重。他不諱言是次拍攝「有少少辛苦」：「我們拍攝時的日程是辛苦的，需由清晨4時化妝，再由早上6時拍攝至晚上11時，翌日早上再參與拍攝。」

但他慶幸與一班年紀相約的演員齊經歷此事便更感珍貴，更特別提到拍步操場面的背後故事：「12位演員同手同腳、相同速度，是相當困難，但是要為了整齊便需不斷地重拍，我們行10多步就拍攝了20多次。」

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男神自爆擇偶條件

子朗與劉穎鏇（Tiffany）同年入行，今次才首度在劇集碰頭。Tiffany在劇中飾演的菲菲單戀張競安，可是男方卻一直懵然不知。

他也不禁形容自己的角色是個「愛情白痴」，而現實生活的他則相信友情較愛情更牢固：「拍拖可以天長地久有點天方夜譚，當然也希望向著這一個方向，但很多時也未必可以，我會寧願選擇友情。」

曾經歷對女生一見鐘情的他表明喜歡留有長髮、善解人意的女生。現時最嚮往是與女生在充份認識下發展，希望雙方是可以互相明白、一同成長，他笑說這是自己認為最幸福的事！

年紀尚輕的他對愛情隨心，身在加拿大的丁爸爸、丁媽媽亦相當開通，從未過問他的感情事，平日越洋用視像電話與愛兒通訊，默默地充當支持者，讓他沒後顧之憂。

▲ 丁子朗直認在劇中是一位「愛情白痴」。（Instagram圖片）

五年之目標

丁子朗約在5年前的暑假隻身從加拿大回港參選《香港先生》，繼而展開演藝歷程，他憶起初入行時曾向經理人說：「5年內要做到林峯」。

問到何解會視林峯為目標，他解釋：「譬如TVB傳統的男一需要若干經驗、擁有一定觀眾緣，但林峯是一個比較特別，即是他在20多歲直至現時也是擔任男主角。」他相信年輕的演員也可擁有當主角的能力，也希望趁著年輕時可以拍攝更多劇集。

他覺得踏入演藝圈數年後變得踏實：「以往會發明星夢，但我現在是想做一位演員」。他稱自己尚未成為「林峯」，但其實他早前與余德丞（Dickson）一同擔正《青春不要臉》男一，即是已算成功達標。

▲ 丁子朗與余德丞主演《青春不要臉》。（Instagram圖片）

主持拍劇二選一

初嚐男一滋味，也常主持綜藝節目，到底心中會否有所偏好？他思索片刻後認為難以抉擇：「我比較喜歡拍劇，因為覺得輕鬆、好玩，拍攝綜藝節目時要表現真性情，但又覺得自己內裡未夠​​紥實，所以想先多拍劇集、累積人生經驗，過後再在綜藝節目內表現。」

雖然丁子朗現時希望多拍劇﹐但觀乎網民對他任司儀時的表現都給予不少好評，他就感激公司給予機會，也喜歡擔任司儀工作，謙稱慶幸獲鄭裕玲、汪明荃等前輩分享不同的應對技巧。

▲ 丁子朗成為大騷司儀常客。（梁偉榮 攝）

運動型男愛素食

他又大爆自己與周嘉洛之所以在《香港小姐競選決賽》中身穿泳褲現身，是因為二人的閒聊被撰稿員聽見，於是在舞台上「實現」。

二人的身型讓觀眾大飽眼福，他就笑言沒刻意保持身型，但相信多做運動的話，身型應也不會太差。

除熱愛運動外，他坦言自己不是「食肉獸」，更因朋友所送贈的書籍啟發而開始茹素：「朋友送了一本達賴喇嘛的書給我，我不是特別喜歡看中文字，就把書本放在一邊，兩年後再看就發現自己可以消化內容，再看下去就覺得內容很好，開始相信當中的道理，茹素後也令自己更加開心。」

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家人成最強後盾

丁子朗選擇藝人作為自己的第一份全職工作，5年來獨自在香港打拚，背後也全靠家人一直的無限量支持，那份支持是由他回港參選至今也從沒改變。

他又分享父母的窩心事：「他們很有趣，總會跟我說自己沒有看我的節目，也未有評價我的表現，但實情一直都有在收看，默默地支持我。」原來父母起初曾擔心他學壞、覺得藝人收入偏低，丁子朗慶幸自己可處理各樣事情從而給予父母信心，也承諾會用盡全力做好演藝工作。

服裝：Izzue

記者：陳淑霖

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