【全國首例】200磅男子末期心臟衰竭　植入國產人工心臟成功康復出院

▲ 內地一名34歲患有末期心臟衰竭的男子，日前成功植入國產人工心臟。

醫學進步挽救更多人的性命，內地一名34歲患有末期心臟衰竭的男子，日前成功植入國產人工心臟。男子術後在腰間纏上一個重約180克的人工心臟，兩側配有電池，以代替心臟的泵血功能。目前男子已出院，成全國首宗患者植入國產人工心臟後成功康復的個案。

綜合內地媒體報道，34歲的劉姓男子自29歲起經常感到胸悶氣喘，雙腿也有浮腫情形，嚴重時甚至無法進睡，睡眠時亦頻繁出現呼吸暫停的情況。

劉先生5年間不斷出入醫院，今年3月份病情惡化，連生活也無法自理。當他去到江蘇人民醫院求診，證實患上擴張性心肌病，屬末期心臟衰竭，必需進行心臟移植保命。

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然而，由於劉先生重達200多磅，要尋獲合適大小的心臟並非易事，最後院方聯合多個學科專家討論後，決定為劉先生植入心室輔助裝置，並在今年7月1日正式進行手術。

人工心臟放置在劉先生腰前的背帶內，重量約180克，兩側附有電池，並配有另外兩顆備用電源。心臟大血管外科邵永豐教授介紹稱，植入心室輔助裝置，相等於為患者心臟安裝了一個人工泵，可代替9成心臟泵血功能，亦可令真正的心臟得到休息，增加日後恢復原有功能的機率。

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劉先生在8月31日出院，他的身體逐漸康復，走路不會喘氣，體重也大幅減輕，而他更表示要慢慢學會適應人工心臟：

出院後，就要適應這位新朋友，學會怎麼和它朝夕相處、形影不離。

心臟衰竭是心臟病發展的末期階段，對大部分的心臟衰竭患者來說，治療方針就是實施心臟移植手術及人工心臟植入手術。而據統計，內地目前至少有1,000萬名心臟衰竭患者，而每年實施心臟移植手術僅約500宗。

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責任編輯：羅嘉欣