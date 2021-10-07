【打擊走私】海關偵破歷來最大宗走私案　檢獲市值達2.1億走私物品

▲ 海關偵破歷來最大宗走私案，檢獲市值達2.1億走私物品。（曾秋文攝）

香港海關自今年6月鎖定一個活躍於龍鼓灘的有組織走私集團，並在9月23日聯同水警小艇分區採取執法行動，於龍鼓灘偵破一宗涉嫌利用快艇走私的案件，檢獲一批市值約2億1,000萬元的懷疑走私物品，包括高價值貨品、貴價食材及受管制瀕危物種。以案中檢獲走私物品的市值計算，這是海關歷來於海陸空各種形式的走私案件中破獲的最大宗走私案件。

海關有組織罪案調查科高級監督胡偉軍表示，海關自今年6月鎖定一個活躍於龍鼓灘的走私集團，集團將世界各地搜羅的貨品以海、空運到香港，再從陸路運到位於屯門龍鼓灘的倉庫。然後，在深夜時份利用快艇高速將貨物運到內地。海關於9月23日晚上聯同水警行動，人員在龍鼓灘的岸邊發現數名可疑男子將貨車上的貨品搬運上快艇，人員隨即採取行動。這些走私份子棄車跳上快艇逃去，連同貨物高速駛往內地。

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海關人員於現場檢獲一輛懷疑涉案貨車。跟進調查後，海關人員突擊搜查附近一個倉庫，再檢獲3輛懷疑涉案貨車及大批懷疑走私貨物，包括名牌手袋、名貴手錶、貴價食材和高度瀕危物種。

海關於現場檢獲1輛貨車，經調查後，海關人員持法庭手令下突擊搜查附近一個倉庫，拘捕一名34歲懷疑管理貨倉的男子，再檢獲3輛懷疑涉案貨車及大批懷疑走私貨物，包括貴價食材，名牌手袋、受管制瀕危物種等，市值高達2.1億港元，是海關各類型走私案件中，是海關歷來於海陸空各種形式的走私案件中破獲的最大宗走私案件。

案件仍在調查中，被捕男子現正保釋候查，不排除會有更多人被捕。

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記者：曾秋文、李榮忠