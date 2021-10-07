【退伍軍人症】機電署巡查53幢建築物冷卻塔水樣本　3個樣本退伍軍人桿菌濃度超標

▲ 機電署上月巡查53幢建築物冷卻塔水樣本，3個樣本退伍軍人桿菌濃度超標。（資料圖片）

機電工程署今日（7日）公布，該署在今年9月的例行巡查共檢測了來自53幢建築物的83個淡水冷卻塔水樣本，當中3個樣本驗出的退伍軍人桿菌總濃度等於或超過每毫升1,000菌落的上限值。

3宗個案的冷卻塔位於：

旺角塘尾道197-199號好世界洋樓

油麻地廣東道887-889號海威大廈

尖沙咀赫德道1-3號利威商業大廈

機電署已按《公眾衞生及市政條例》向以上冷卻塔擁有人發出「妨擾事故通知」，要求採取適當消毒措施。該3宗個案的冷卻塔擁有人已完成消毒工作。詳情即看：【下一頁】

機電署提醒，淡水冷卻塔擁有人有責任妥善設計、操作及維修冷卻塔，他們應按照該署發出的《淡水冷卻塔實務守則》定期檢查和適時維修冷卻塔，並定期檢測水質，以防止退伍軍人桿菌滋生。

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記者：黃穎津

