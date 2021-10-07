【思家大戰】麥美恩獲選「真人靚過上鏡女藝員」第二名　J2創意總監C君連環被挑機

▲ 《思家大戰》

李思捷主持及監製《思家大戰》，繼之前陳豪成為一致公認的「人前人後都Nice」藝人後，昨日（10月6日）「思家觀眾大戰」結果再度惹起迴響。

向來深得民心的李佳芯（Ali）榮登TVB台前幕後民調問答遊戲「講一個TVB真人靚過上鏡嘅女藝員」榜首，由於答案如網民話齋「係人都估到啦」，故此焦點便落在之後的排名上，依次為麥美恩、朱千雪、陳凱琳、賴慰玲及林穎彤。

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麥美恩信心大增

對於走性格路線的麥美恩勇奪第二名，且票數與Ali旗鼓相當，不少網民大表驚訝，麥美恩亦笑指昨日收到大批朋友來電「食花生」：「我覺得個結果幾好吖，因為平時出街啲街坊或者喺出面做嘢啲人都會咁講。可能有咗呢個投票結果之後，我以後可以多啲信心唔化妝出鏡，哈哈！」

最新一集《思家大戰》參與嘉賓有由何廣沛、江嘉敏（Kaman）、郭子豪（Arnold）、方紹聰（奶仔）、朱智賢（朱朱）組成的「喪B隊」，以及由袁偉豪（Ben）、鄭詩君（C君）、陳自瑤（YoYo）、丁子朗、劉佩玥（Moon）組成的「把關隊」。

▲ 何廣沛、江嘉敏、郭子豪、方紹聰、朱智賢組成「喪B隊」。

C君不斷被挑機

「喪B隊」自我介紹時被思捷取笑為癲喪，但原來只是「別人笑我太瘋癲」，「喪B隊」於第一條「初吻發生喺邊一度」的民調問題中，竟破了節目紀錄以首輪零答錯成績成功清版，令見慣大場面的思捷不禁驚呼：「真係未見過第一Round就清版！」

眾嘉賓之中，以Kaman最為語出驚人，她首先在爭奪回答權環節時向新上任的J2創意總監C君挑機：「你驚唔驚？（驚！）知驚就好！」之後思捷問她「飛過幾多條仔」時，她再發表驚人言論謂：「數唔晒！」感覺相當狂野兼玩得。

▲ J2創意總監C君玩遊戲時沒有特權。

至於早前「升呢」為J2創意總監的C君錄影時不但未有備受厚待，更多次被「擺上枱」。

繼Kaman公然挑機，思捷都不忘揶揄其身份謂：「你覺得你嚟緊創意總監嘅工作，有啲咩新諗法？」不過向來轉數快的C君馬上以爛Gag化險為夷：「首先我可能會所有節目都係李思捷做先啦，我直頭想喺J2開一個節日，叫李思『節』！嗰日我哋一齊紀念佢。」思捷聞言即忍不住大叫：「啋！」場面爆笑。