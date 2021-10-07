【共享老婆】人妻健身教練戀上女學生　大方老公邀請小三同居組三人行

▲ 老婆戀上女學生，老公大方地接受，3人過同居生活。

「共享老婆」不是人人能接受，德國一名已婚的女健身教練戀上女學生，但她依然深愛著老公，老公知悉後竟然大方地接受老婆同時愛他及別人，更邀請小三一起同居，跟小三成為好朋友，現時3人關係如同家人般親密。

▲ 德國的28歲Saskia（中）跟丈夫和女友一起同居。（IG圖片）

人妻愛上女學生

據英國《鏡報》報道，德國的28歲Saskia Michalki是一位健身教練，她跟34歲的丈夫Marcin在2016年結婚，2人一直很恩愛。在2019年底，Saskia在健身課認識29歲女學生Lui，2人由朋友開始發展成如同戀人關係，當時Saskia察覺有問題，過往的她一直認為，只有當對伴侶的感情減少時，才會愛上一個新的人，但事實非如此。

我一樣愛Marcin，最不想失去他。我們二人之前認同一夫一妻制，夢想有自己的房子和孩子。

▲ 3人相處融洽，Saskia大享齊人之福 。（IG圖片）

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老公大方接受三人行

Saskia愛丈夫之時，同時愛女友，她將自己的感受坦誠地跟丈夫說，說時哭得很厲害，充滿焦慮。Marcin聽後竟然表示理解，沒有生氣，更微笑著說早已察覺到太太的心理變化，表示「有甚麼問題？2加1等於3！」，大力支持及接受太太。

Saskia從那時起可自由地跟女友在一起，他們有共識以三人行的形式維持這段關係。Lui跟Saskia一起半年後，更獲邀同居，3人一起生活，Saskia交替著跟丈夫、女友同睡，分別跟2人有性生活，她表示3人對擁抱和親吻的重視多於性。

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跟小三成為好朋友

Marcin跟Lui的關係變成了好朋友或兄弟姐妹，2人沒有任何性愛，其愛情是柏拉圖式的。Saskia表示︰

Marcin和Lui都沒有嫉妒，兩人都從我身上得到了很多愛，也從彼此得到了很多愛。我們3人像一個團隊，是一家人。

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作為小三的Lui表示開心認識了Saskia及Marcin，很難得跟他們成為「靈魂伴侶」，之前從未有過家的感覺，3人同居後，全天候有人陪伴的感覺很好，很感謝找到這兩位家人。

現時他們的夢想就是一起變老，共同撫養孩子和孫仔，三人行譜出美好的家庭生活。近日，他們出版了一本名為Muckdiwupp的德語兒童讀物，去探討了不同類型的家庭，包括多角戀父母、同性戀父母、單親父母和異性戀父母等。Saskia表示他們沒有傷害任何人，如同普通人，只是剛巧同時愛上2人。

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責任編輯︰王明芳