【為港爭光】全球50最佳餐廳香港大班樓勇奪第10名　唯一上榜中菜廳半年內訂位爆滿

▲ 香港的大班樓勇奪全球50最佳餐廳第10名，是唯一上榜的中菜廳。

飲食界盛事之一的「全球50最佳餐廳」（The World's 50 Best Restaurants），去年因疫情而停辦一年，今年載譽歸來，並剛在10月5日於比利時舉行頒獎典禮。最值得高興是，香港代表 ── 粵菜館大班樓首次躋身10強，名列第10位，亦成為本港唯一一間上榜餐廳兼50大中唯一的中菜館，為港人爭光。

▲ 葉一南與兩位大班樓廚房掌舵人郭強東（右）及何靖（左）並肩作戰，在疫情下大家也毋須多說話，生意有賺自然有賠，盡力做就是，大家心照。（餐廳提供）

在三甲餐廳中，榜首兩位都由來自丹麥哥本哈根，分別是第一位的Noma及第二位的Geranium，第二位則是西班牙的Asador Etxebarri。

今年亞洲共有8間餐廳入榜，其中成績最好的是排第八的新加坡Odette，其餘還有日本東京的Den（第11位）及Narisawa（第19位）、由名廚江振誠在新加坡開設的澳洲燒烤餐廳Burnt Ends（第34位）、中國上海的Ultraviolet by Paul Pairet（第35位）、新上榜的日本東京Florilège（第39位），以及泰國曼谷的Sühring（第40位）。

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在2019年的全球50最佳餐廳中，大班樓已相當威水，穩奪第41位。今年更加來個大躍進，跳升31級，打入十大。其實大班樓這幾年的成績也非常彪炳，繼2020年重登失落多年的米芝蓮榜後，今年4月又首奪亞洲50最佳餐廳的No.1，成為香港史上首間登上第一位的餐廳，兼同時贏得亞洲最佳餐廳及中國最佳餐廳兩項殊榮。

▲ 大班樓於2009年開業，今年榮登全球50最佳餐廳第10位。

大班樓是一間打破傳統的粵菜廳，創辦人兼老闆葉一南堅持以材料先決，並棄用粵菜常見的上湯、蠔油，改用自家製的雞油、豬油及蝦油等調味「油」，做出自己專屬的味道，亦專程聘請退休漁民每朝到魚市場搜羅最新鮮漁穫，又自家農場生曬臘肉，做醃漬等。

早前葉一南在榮獲亞洲50最佳餐廳No.1後受訪說道，成功之道其實在於不斷思考、不斷發問。「粵菜雖然歷史悠長，但絕對有進步空間，所以不用墨守成規，不必完全跟着前人的路去走，每間餐廳都應該有自己的創作、自己的風格，以及自己的菜式。」

▲ 葉一南與大班樓總廚郭強東（右）今年4月得悉餐廳獲得亞洲50大的第一名後，非常開心。（餐廳提供）

他最想感謝的，就是一班無論疫情與否都不離不棄的忠實食客。

「這班客人十多年來一直擁護及提供意見給我們，原諒我們的錯誤，忍耐我們的不足，餐廳才有時間繼續向前。去年因疫情不能開晚市的時候，他們就拉隊提早於下午4時來餐廳吃飯支持，實在太厲害了！」

而自2021年全球50最佳餐廳名單揭盅後，一眾大班樓的老饕也非常踴躍捧場，大班樓於facebook表示，由本月至2022年3月的午、晚餐座位已訂滿，絕對是一位難求。

▲ 店家在上水有自己的小農場生曬臘肉及做醃漬，最近亦開始種植有機瓜菜，對食材要求非常高。

大班樓

地址：中環九如坊18號

電話：2555 2202

營業時間：12nn-3pm、6pm-10pm

記者︰黃依情