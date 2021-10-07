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【碧波遊浪記】陳嘉桓不諳水性挑戰滑浪　余曉彤重提火燒學校心痛落淚

娛樂 14:11 2021/10/07

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由梁諾妍 （Inez）和余曉彤 （Hidy）主持的香港開電視節目《碧波遊浪記》逢星期六播映，節目裡二人挑戰海上自駕遊勇闖香港水域，本周六晚（9日）一集邀請了陳嘉桓（Rose）擔任嘉賓，期間不諳水性的Rose更膽粗粗試玩電動滑浪板的滋味。

雖然Rose不諳水性，但無損她玩水上運動的興趣，只要穿上救生衣，她便勇於落海，今次在節目中，Rose更一嚐玩電動滑浪板的滋味，不過要在海中爬上滑浪板都絕非易事，Rose經歷多次失敗後，幾經辛苦才成功爬上滑浪板。

不諳水性的Rose，也享受水上運動的興趣。

事後Rose表示：「好疲累，但好好玩，當有浪的時候，感覺好正，好似坐快艇一樣，不過而家玩完，我隻手有點震。」

此外，Hidy分享了創辦兩年的潛水學校被大火吞噬的感覺，重提舊事時，她仍忍不住在鏡頭前傷心灑淚。

余曉彤憶起潛水學校被燒掉一事，不禁落淚。

原來去年九月，她的潛水學校遭雷電擊中，發生一場大火，短短十五分鐘，將她的心血燒得一乾二淨，她流淚說：「好似發夢一樣，傷心了三日，那三日甚麼也不想做，只是喊，到之後去清理現場，當時的味道和畫面，我至今都不會忘記，好傷心。直至有個朋友跟我講，雖然潛水學校燒掉，但我所有的Skill(技術)、經驗，仍然保留著，冇人可以取代到，那一刻我才想通。」

同場加映：Anson Lo訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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