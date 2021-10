【007：生死有時】Aston Martin大曬冷　3,000萬占士邦御用DB5半島展出

▲ 《007:生死有時》Aston Martin大曬4部靚車,其中3,000萬占士邦御用DB5現於半島酒店展出。

My name is Bond, James Bond.--每套007電影中,主角占士邦總會說出這句對白。其實除靚人、靚景、靚衫外,戲中總不乏驚險動作飛車場面。

今集《007:生死有時》(No Time To Die)也不例外,更一口氣大曬4部Aston Martin靚車,包括經典的Aston Martin DB5,以及最新推出的Valhalla都會粉墨登場。大家在「No time to die」時亦不忘欣賞一下多部靚車。

▲ Daniel Craig飾演占士邦15年,今集《007:生死有時》將會是他007系列的「收山之作」。(電影劇照)

半世紀老拍檔 Aston Martin DB5

還記得在2015年的《007:鬼影帝國》尾段,占士邦同女友Madeleine駕着Aston Martin DB5絕塵而去。

來到今集《007:生死有時》,他這位經典老拍檔當然繼續擔當重要角色。戲中一段占士邦在意大利南部古城馬泰拉(Matera)被追殺的驚險場面,就是多得Aston Martin DB5坐鎮。

▲ 身懷絕技的DB5,除車身及玻璃防彈外,車尾還可噴煙霧彈擾敵。(電影劇照)

007電影製作團隊透露,在這段意大利飛車戲中,就用了兩部一模一樣的DB5來拍攝。而拍攝動作特技場面時,則用了8部由Aston Martin工程師為劇組度身訂造的DB5仿製品,務求達到最逼真的效果,可想而知場面有多震撼。

香港唯一半島展出

其實DB5早於1964年007系列的第三套電影《007:Goldfinger》中首度登場,夥拍住當代占士邦辛康納利出動,是Q部門特別為他而設,因為「身懷絕技」開始受007粉絲賞識。

▲ Aston Martin DB5是007系列中的經典房車,自1964年起陪伴007征戰沙場,復刻版Goldfinger Continuation近日在香港半島酒店展出。(湯致遠攝)

它擁有多個功能性裝備,包括車尾的煙霧彈、可旋轉車牌、伸縮防彈護盾、頭燈彈出式機關槍、防彈玻璃及車身等,全部都是Goldfinger中為人熟悉的攻擊型武器,於今集中亦會再度亮相。

而去年Aston Martin更推出復刻版的DB5 Goldfinger Continuation,全球僅限量生產25部,每部都經過大約4,500個工時打造而成,單是身價已高達275萬英鎊,即約3,000萬港元。

房車大致上依照60年代原版重新製造,採用4.0L直6引擎加上5速手波,最高馬力輸出達290匹。多項招牌「殺敵」裝置亦有得留低,甚至可將後座部分車頂移走。

為配合《007:生死有時》上映,香港唯一一部的Aston Martin DB5 Goldfinger Continuation,由即日起至10月29日亦會在香港半島酒店大堂展出,會有專人帶領參觀這部限量名車外,同場更有Aston Martin汽車攝影展,展出的皆是車廠歷代多部名車的珍貴照片,車迷不容錯過。

經典再現 Vantage 007 Edition

Aston Martin V8的經典程度幾乎拍得上DB5,它早於1987年的《007:The Living Daylights》中首度亮相,夥拍由Timothy Dalton飾演的占士邦出場,更可按不同場景進行升級改裝,如發射激光及導彈等,是架功能多多的007戰車,今集它亦會陪伴占士邦重返MI6。

▲ 經典V8今集亦有出場,傳統得來亦不失韻味。(電影劇照)

而為了向1987年這部007電影致敬,Aston Martin特意推出Vantage 007 Edition特別版,外形參考了經典V8,全車裙腳圍上黃色塗裝邊,特製鬼面罩亦綑上了反光金屬邊,最特別是可在車背上加裝電影中的用到滑雪板及滑雪架,賣相sharp醒。

駕駛艙波棍後的中央置物間內,更刻有仿真的武器發射及特別功能開關,非常過癮。

最強性能 DBS Superleggera 007 Edition

Daniel Craig早於《007:生死有時》上映前已宣布會「退休」,不再演007。而今集亦有由非裔女演員Lashana Lynch飾演的MI6女特務Nomi的「煙幕」出現,雖然她是否新一代007就仍未分曉,不過電影其中一幕,她就駕着外形瀟灑剛強的DB5 Superleggera出現,令人眼前一亮。

▲ Vantage 007 Edition(右)叫價約170萬港元,限量100部,比DBS Superleggera 007 Edition(左、約296萬港元)較多, 007迷值得考慮入手。(Aston Martin提供)

原來DB5 Superleggera與Nomi同樣是首度現身007系列電影,配置了5.2L V12渦輪增壓引擎,輸出最大馬力715匹及扭力91.8kgm,由0至100km/h加速僅3.4秒,是Aston Martin目前發售的車款中性能最強的一部。

▲ DBS Superleggera 007 Edition車廂內不時出現007的字樣,這款特別版也實至名歸。(Aston Martin提供)

而為慶祝《007:生死有時》是007系列的第二十五部電影,廠方特別推出DBS Superleggera 007 Edition紀念版,採用獨特的Ceramic Grey車身塗裝,搭配鐵灰色碳纖維製的車頂、車側倒後鏡、擾流裝置等獨特紋理。21吋輪圈亦改用y型,非常吸睛,加上內櫳、車身經常出現007字樣,限量僅得25架,極具收藏價值。

首部混能超跑 950匹Valhalla

眼利的車迷應該會發現,Aston Martin最新超跑Valhalla雖然在電影中沒有「新車落地」,只是傍住M曇花一現。這款與紅牛車隊(Red Bull Racing)合作開發的中置引擎超跑,採用F1賽車技術打造底盤,亦是廠方首部Hybrid油電混能動力系統的超跑。

▲ 今集電影中雖然Valhalla只作「裝飾」,但已非常有型。(電影劇照)

流綫型加上以碳纖維為主的車身,單是賣相Valhalla已非常煞食,再搭載AMG 4.0T雙渦輪增壓V8引擎及電動馬達組成的最新PHEV動力系統,綜合馬力輸出達950匹,最大扭力為102kgm,由0至100km/h加速只需2.5秒,極速高達350km/h,如純電的話極速更可達130km/h,是Aston Martin有史以來最先進及最高性能的V8引擎。

▲ Valhalla意即是北歐神話中的天堂,是Aston Martin首部Hybrid超跑。(Aston Martin提供)

記者:黃依情

