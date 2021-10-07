【頭蝨處理】4歲生頭蝨遭母淋汽油致嚴重燒傷　女生走出陰霾立志做燒傷科護士

▲ 美國一名女生4歲時，因患頭蝨被媽媽塗汽油致嚴重燒傷。

如要治頭蝨，不要誤信偏方，應盡快求醫。美國一名女生在4歲時感染頭蝨，其媽媽竟然將汽油塗在她的頭髮上，其後意外著火，導致她全身逾六成皮膚達三級燒傷。女生多年來活在痛苦中，坦言不會原諒媽媽，但此經歷令她立志成為一位燒傷科護士，希望幫助同路人。

▲ Charity Sutter全身逾六成皮膚燒傷。（FB圖片）

將汽油塗在頭髮上處理頭蝨

據《太陽報》報道，現年21歲，來自美國密歇根州的Charity Sutter，憶述在4歲時感染頭蝨。當時媽媽指祖母曾教她用汽油處理頭蝨，故將汽油塗在她的頭髮上，然後下樓煮飯。之後Charity由浴室走到廚房找媽媽時，對方剛好點著香煙，結果煙灰掉到Charity的頭上，導致頭髮瞬間燒著。

我記得汽油聞起來很噁心。我的頭就像營火一樣瞬間燒起來，媽媽在尖叫，而我全身著火。

最新影片：亞博大廚教煮頭抽香煎大紅花蝦 3大秘訣做出惹味家常菜

全身六成皮膚燒傷

Charity隨即被送院治理，醫生指她全身逾六成皮膚達三級程度燒傷，包括面部、頸、左手手臂、左腳和背部。Charity需要全身麻醉長達數個月，期間進行了無數次的植皮和整容手術。雖然她幸運地活過來，但身體上長年受到痛苦，而傷痕亦令她飽受欺凌。

事發後媽媽被當局起訴，而爸爸得到了Charity的撫養權，母女從此斷絕來往。時至今日，Charity指媽媽從來沒有向她道歉或負起責任，而她也表示，這輩子都不會原諒媽媽，

現在回想，我不知道為何媽媽覺得利用汽油治頭蝨是可行的，這麼危險。

目前Charity正在護理學校修讀燒傷科，立志成為一位護士，希望藉著自身經歷，鼓勵和幫助其他有相同遭遇的患者。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

衞生署：如懷疑感染頭蝨應立即求醫

根據衞生署的資料，頭蝨是一種只能寄生在人體頭部的細小寄生蟲（最長約三毫米），常見於頭髮，特別是耳背或頸後近領口的毛髮。

頭蝨只會爬行，不能在頭髮間跳躍或飛行，故主要傳播途徑是透過頭部與頭部接觸。任何人士均有機會染上頭蝨，然而患者多為幼童，因為他們在玩耍時經常會跟同伴近距離接觸。

治理方法

如懷疑感染頭蝨，應立即求醫。

按照醫生的處方，使用藥性塗劑或洗頭水以殺滅頭蝨。

患者應使用密齒梳子清除頭蝨及蟲卵。請小心處理頭蝨卵。

髮刷、梳子、帽子及被服等個人物品，應用熱水及清潔劑徹底清洗。

應檢查患者的家庭成員及與患者有親密接觸的人士，以確定是否患上頭蝨，及按需要接受治療。

最新影片：辦公室OL手袋易超重孭到高低膊 骨醫教你謹慎挑選袋款擺脫背痛

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯：王明芳