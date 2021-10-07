【涉違合約】庭上重提與林小明婚外情緋聞　江若琳庭上拭淚奪門離庭

▲ 江若琳今續與丈夫蕭唯展到庭旁聽。

藝人江若琳與前經理人寰宇藝人管理有限公司的合約糾紛案件今（7日）於高院續審。公司主席兼執行董事林小明今續接受答辯方盤問，被問及當年江被指與他發展婚外情，江感到十分痛苦，林聞言回應指「我都好痛苦」，江於旁聽席一邊拭淚一邊奪門而出離開法庭。

原告為寰宇藝人管理有限公司，答辯人為原名江玲的江若琳及東旺國際娛樂有限公司。

林小明今繼續接受答辯方盤問，答辯方指由2008年開始出現不實報道，指江與林之間有婚外情，同一時間，江尚未就其2007年發行的唱片《Innocent》收到任何收入，因此她當時很淒慘，有如過街老鼠。林聞言回應指「我都好慘」。答辯方再問「你知唔知佢當時好痛苦」。林指出「我都好痛苦喎，我有同佢傾過，安慰吓佢囉」。

答辯方指，根據原告一方的說法，江在緋聞纏身兼未就第1張唱片賺錢的情況下，仍堅持再出第2張唱片《Shining》，林是否覺得奇怪？林回應指「佢自己要出」，並解釋當時唱片應已完成。答辯方續指當時江被指介入林與前妻的婚姻，林表示他知道，原本坐在旁聽席的江聞言，即邊拭淚邊起身奪門而出。林續指，「出碟係佢自己決定，我哋從來都唔想做唱片，我哋都同佢講，第1隻碟都80萬成本，仲出？」

被問及江於2008年欲開記者招待會澄清事件，林坦言他知道，但問過相熟記者後，認為不適合開記招，因此他決定向個別記者澄清，並要求前妻在公司董事會上發聲明澄清事件。林又坦言他也是受害者之一，答辯方大律師聞言指「佢一個20歲女仔咁樣俾人誣捏，邊個受傷害大啲呀？你本身都離婚啦。」

答辯方又問林，在向江收取有關唱片事業的費用前，是否已獲得江的同意。林回應指「我唔覺得佢事前唔知囉」，並指難以每件事都先取得江的同意，雙方應有信任，而每天跟她一同工作的經理人亦理應跟江溝通好。

答辯方指出，在江簽約前，原告定下規矩，要求藝人支付所有支出，包括製作及宣傳費用，而藝人的收入則不要讓藝人太清楚，公司可抽佣，但支出就由藝人支付，「講白啲，就係靠發明星夢嘅人去搵食」，林表示不同意。

答辯方再指，江與原告的合約年期之所以是「10+5+5」年這麼長，是要防止她離開公司，林否認，並指「其實1個藝人由零去到有知名度，至少都10年啦，之後5年先開始賺錢，好正常」。

案件下午續審。

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記者：楊詠渝