【澳門疫情】澳門瘋傳「弱鹼性體質可抗疫」假錄音　何栢良澄清：內容並不準確勿轉發

▲ 澳門近日疫情反覆，爆發裝修及保安群組，當局加強防疫工作。（新華社圖片）

澳門新冠肺炎疫情反覆，近日有一段聲稱由「何栢良醫生發出」的錄音再次於多個WhatsApp群組流傳。錄音的內容聲稱，體質若可維持在弱鹼性就可以抗疫。港大感染及傳染病中心總監何栢良今日（7日）再次於社交平台澄清，指錄音內容並不準確，並與其本人無關，呼籲市民停止轉發。

去年在多個WhatsApp群組中，流傳出一段聲稱由「何栢良醫生發出」的錄音，內容指新冠肺炎的病毒並非細胞，要防疫就一定要將體質維持在弱鹼性，並建議市民多菜少肉，避免飲用某些品牌樽裝水等。因應近日澳門出現多宗新冠肺炎確診個案，有關錄音再次於WhatsApp群組瘋傳。

▲ 港大感染及傳染病中心總監何栢良。（資料圖片）

何栢良今日再次於社交平台上澄清，指錄音內容並不準確，並與其本人無關，呼籲市民停止轉發。

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記者：郭詩詩